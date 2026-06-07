Sale al a la luz la controversial relación entre Georgina y Antonella: esto es la prueba

En medio de la Copa Mundial FIFA 2026, se sigue hablando de la supuesta rivalidad entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, pues ambos son los futbolistas más sonados y famosos de los últimos tiempos.

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Cada uno de los jugadore, tienen su buena fanaticada, quienes debaten por cual de los dos es mejor, por supuesto cada uno defiende su postura y lo que queda claro es que ambos son grandes figuras de este deporte.

Por su lado, están Georgina Rodríguez y Antonella Rocuzzo, las esposas de Cristiano y Messi, quienes, de hecho, a ellas también las ponen a competir por ser las parejas de los dos jugadores más grandes del momento.

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Sin embargo, ya se reveló la verdadera relación de las dos mujeres y al conocerse estos detalles las redes no paran de comentar, pues esto define para algunos, el tipo de relación que tendría los futbolistas.

¿Cómo se reveló la verdad sobre la relación de Georgina y Antonella?

A través de las plataformas digitales está circulando el pantallazo de una historia de Georgina Rodríguez, en donde reposteó en sus historias la imagen en la que la etiquetó Antonela Rocuzzo, pues la esposa de Cristiano le envió productos de su marca Mimoa.

La verdad sobre la relación entre Georgina y Antonela salió a la luz. (AFP/ Ronda CHURCHILL)

Precisamente, la empresaria vende productos de ropa deportiva y por eso, le envió a la esposa de Messi una muestra de lo que es su marca.

En su historia, la argentina escribió, “Muchas gracias. Todo hermoso. Te deseo todo el éxito del mundo”.

Así es como para algunos, ellas demuestran que la supuesta rivalidad es solo rumores de la opinión pública.

¿Por qué dicen que Cristiano Ronaldo y Lionel Messi no tienen buena relación?

Desde que Cristiano Ronaldo lideraba el Real Madrid y Lionel Messi el Barcelona, nacieron las especulaciones de su supuesta rivalidad deportiva, pues la gente debatía sobre quién es el mejor.

Esta foto reveló cómo es realmente la relación entre Georgina y Antonela. (AFP/ CHANDAN KHANNA)

Sin embargo, ellos han dicho que no es que haya alguna enemistad, sino que no han convivido y por eso no hay ningún tipo de cercanía.

Tras la amable cercanía que mostró Georgina y Antonella, se dice que puede que esa supuesta rivalidad sí sean solo inventos y que, de hecho, no haya ningún tipo de relación.