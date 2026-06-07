Influencer Suiza reveló que apoyará a Colombia en el Mundial y explicó por qué

La influenciadora Ninie Journey reveló a sus miles de fanáticos por qué apoyará a Colombia y no a la selección de Suiza en el Mundial 2026.

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¿Qué influenciadora Suiza apoyará a Colombia en el Mundial 2026?

La creadora de contenido Suiza que se ha vuelto viral en redes sociales es una europea que suma más de 60 mil seguidores en una de sus redes sociales, donde registra gran parte de su estilo de vida.

La mujer suele mostrar cómo ha sido su paso por Colombia y lo que más le gusta de nuestro país, enseñando también las diferencias culturales.

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¿Por qué influenciadora Suiza apoyará a Colombia en el Mundial 2026?

La Selección Colombia jugará contra la Selección de Suiza este martes 7 de julio a las 3:00 p.m, hora Colombia, donde solo uno podrá avanzar a cuartos de final.

La influenciadora señaló que, pese a ser Suiza en esta ocasión su apoyo será para la tricolor.

"Suiza los amo, pero esta vez me voy por Colombia, no solo porque tienen un equipo que merece ganar el Mundial, sino porque acá el fútbol tiene un impacto más allá de las canchas", expresó.

Ante las posibles dudas o críticas al respecto, dio a conocer las razones por las que eligió Colombia antes que su país en esta competencia.

"La intensidad con la que se vive cada partido es única y la alegría que se siente en las calles me recuerda ese país del que me enamoré justo hace dos Mundiales. El sentimiento de orgullo nacional recuerda lo grandioso que es este país, sus paisajes, su geografía, su comida, su gente, muchas razones por las que muchos suizos nos venimos a vivir acá", agregó.

Con humor, concluyó diciendo que si la expulsan de Suiza esperan que la puedan recibir en Colombia.

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Tras su publicación, logró miles de corazones y comentarios, la mayoría de colombianos, donde le detallaron que sin duda alguna la recibirán con los brazos abiertos y le agradecieron por ese homenaje para Colombia.

Por ahora, la Selección Colombia se encuentra en Canadá preparándose para este encuentro tan decisivo.