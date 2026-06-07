Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Influencer Suiza reveló que apoyará a Colombia en el Mundial y explicó por qué

Mujer Suiza reveló por qué estará a favor de Colombia en los octavos de final en el Mundial 2026.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
influencer suiza apoyara colombia en el mundial 2026
Influencer Suiza reveló que no apoyará a su Selección en el Mundial 2026/AFP: JUAN MABROMATA

La influenciadora Ninie Journey reveló a sus miles de fanáticos por qué apoyará a Colombia y no a la selección de Suiza en el Mundial 2026.

Artículos relacionados

¿Qué influenciadora Suiza apoyará a Colombia en el Mundial 2026?

La creadora de contenido Suiza que se ha vuelto viral en redes sociales es una europea que suma más de 60 mil seguidores en una de sus redes sociales, donde registra gran parte de su estilo de vida.

influencer suiza apoya a colombia

La mujer suele mostrar cómo ha sido su paso por Colombia y lo que más le gusta de nuestro país, enseñando también las diferencias culturales.

Artículos relacionados

¿Por qué influenciadora Suiza apoyará a Colombia en el Mundial 2026?

La Selección Colombia jugará contra la Selección de Suiza este martes 7 de julio a las 3:00 p.m, hora Colombia, donde solo uno podrá avanzar a cuartos de final.

mujer suiza apoya a colombia

La influenciadora señaló que, pese a ser Suiza en esta ocasión su apoyo será para la tricolor.

"Suiza los amo, pero esta vez me voy por Colombia, no solo porque tienen un equipo que merece ganar el Mundial, sino porque acá el fútbol tiene un impacto más allá de las canchas", expresó.

Ante las posibles dudas o críticas al respecto, dio a conocer las razones por las que eligió Colombia antes que su país en esta competencia.

"La intensidad con la que se vive cada partido es única y la alegría que se siente en las calles me recuerda ese país del que me enamoré justo hace dos Mundiales. El sentimiento de orgullo nacional recuerda lo grandioso que es este país, sus paisajes, su geografía, su comida, su gente, muchas razones por las que muchos suizos nos venimos a vivir acá", agregó.

Con humor, concluyó diciendo que si la expulsan de Suiza esperan que la puedan recibir en Colombia.

Artículos relacionados

Tras su publicación, logró miles de corazones y comentarios, la mayoría de colombianos, donde le detallaron que sin duda alguna la recibirán con los brazos abiertos y le agradecieron por ese homenaje para Colombia.

Por ahora, la Selección Colombia se encuentra en Canadá preparándose para este encuentro tan decisivo.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Esta foto reveló cómo es realmente la relación entre Georgina y Antonela Georgina Rodríguez

Sale al a la luz la controversial relación entre Georgina y Antonella: esto es la prueba

Georgina Rodríguez y Antonella Rocuzzo sacaron a la luz la verdad de su relación, tras rumores de rivalidad entre Cristiano y Messi.

Vivian Ossa y Jerónimo Cantillo hicieron un inesperado anuncio Talento nacional

Vivian Ossa y Jerónimo Cantillo causan revuelo tras importante anuncio

Los actores Vivian Ossa y Jerónimo Cantillo causan reacciones tras hacer importante anuncio sobre su relación en redes.

mariana zapata y juanda caribe Mariana Zapata

Revelan audios de Mariana Zapata y Juanda Caribe declarándose amor

Mariana Zapata y Juanda Caribe derrocharon romanticismo luego confirmar su relación.

Lo más superlike

Hermana de Haaland roba miradas tras el triunfo de Noruega Mundial de fútbol

Hermana de Haaland roba miradas tras el triunfo de Noruega: su publicación cautivó las redes

La bella hermana de Haaland está cautivando las redes con su belleza, tras publicar fotos por el triunfo de Noruega en el Mundial.

Reconocido músico puso fin a un familiar en Venezuela Viral

Reconocido músico venezolano confirmó el desenlace de la búsqueda de su prima de 6 años

Wendy Guevara está de luto Talento internacional

Wendy Guevara está de luto: falleció el ser querido por el que habían pedido oraciones

Técnica de respiración antes del duelo entre Colombia - Ghana Mundial de fútbol

¿Ansioso por el Colombia vs. Ghana? Esta técnica de respiración puede ayudarte antes del partido

Jurado de MasterChef Celebrity Colombia 2026. MasterChef Celebrity Colombia

Este es el drástico cambio que tendrá MasterChef Celebrity 2026, ¿de qué se trata?