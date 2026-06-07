Así era Mbappé cuando conoció a Cristiano Ronaldo: la foto emociona tras eliminación de Portugal
En redes revivieron un recuerdo de Mbappé cuando era un niño y conoció a su máximo ídolo Cristiano Ronaldo.
En la tarde de este lunes 6 de julio, Portugal quedó por fuera del Mundial 2026, luego de ser vencido por España, quien anotó el gol de la victoria en el minuto 89; pues se disputaban un lugar en cuartos de final.
En este sentido, solo quedarían dos partidos para la clasificación a esta fase de la copa del mundo y Argentina se tendrá que enfrentar a Egipto, mientras que, Colombia contra Suiza; ambos juegos se disputarán el martes 7 de julio.
Sin duda, Cristiano Ronaldo era una de las figuras más importantes de esta copa del mundo, debido a que era su último Mundial, como lo fue el de Neymar y así mismo, el de Lionel Messi; pero el argentino todavía tiene un chance de continuar.
Por otro lado, hay nuevas figuras que están marcando territorio como lo son Haaland de Noruega y Kylian Mbappé de Francia, países que sí clasificaron a cuartos de final.
Por eso, en redes se viralizó una imagen del futbolista francés con Cristiano Ronaldo, cuando apenas Mbappé era un niño.
¿Cuál es la foto de Mbappé con Cristiano Ronaldo?
Tras la eliminación de Portugal del Mundial 2026, se está viralizando en redes sociales una imagen de Cristiano Ronaldo junto a Mbappé, cuando el francés era muy joven todavía.
De acuerdo con la foto, Kylian Mbappé tendría entre 13 y 14 años cuando se tomó la foto con el portugués, quien es su máximo ídolo, precisamente en las instalaciones del Real Madrid en Valdebebas a finales del 2012.
¿La foto de Cristiano Ronaldo y Haaland es real?
En la mima foto en la que viralizan a Mbappé junto a Cristiano Ronaldo, publicaron una imagen de el portugués con Haaland, el goleador de Noruega, pues se ve que él está sosteniendo cuando el noruego era apenas un bebé.
Sin embargo, esta foto no es real y solo hicieron montajes con la inteligencia artificial, precisamente para inmortalizar de alguna manera el histórico hecho de un futbolista como Cristiano, junto a las nuevas figuras.
Justo porque estas nuevas caras están dando mucho de qué hablar en el mundial.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike