Así le fue a Cristiano Ronaldo en sus seis participaciones en la Copa del Mundo, ¿nunca ganó?

Cristiano Ronaldo volvió a despedirse de un Mundial sin poder levantar la Copa. La eliminación de Portugal frente a España en los octavos de final del Mundial 2026 marcó el cierre de un nuevo capítulo en la carrera del delantero portugués, quien disputó su sexta participación en el torneo más importante de selecciones.

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¿Cuántos Mundiales ha jugado Cristiano Ronaldo?

El conjunto luso cayó 1-0 con un gol de Mikel Merino en el tiempo de reposición que puso fin a su camino en la recta final de la Copa más importante del mundo y también a la trayectoria mundialista de Cristiano Ronaldo, quien a sus 41 años volvió a ser uno de los protagonistas de esta edición.

A lo largo de su carrera, Cristiano Ronaldo disputó seis ediciones de la Copa del Mundo, convirtiéndose en uno de los pocos futbolistas en alcanzar esa cifra.

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Además, logró un registro histórico al convertirse en el único jugador en marcar al menos un gol en seis Mundiales diferentes.

Su primera participación fue en Alemania 2006, torneo en el que Portugal alcanzó las semifinales. Cuatro años más tarde, en Sudáfrica 2010, la selección portuguesa fue eliminada en los octavos de final.

En Brasil 2014, el equipo quedó eliminado durante la fase de grupos. Posteriormente, en Rusia 2018, Portugal volvió a despedirse en los octavos de final, mientras que en Catar 2022 logró avanzar hasta los cuartos de final antes de quedar eliminado.

Finalmente, en el Mundial 2026, Portugal cayó nuevamente en los octavos de final frente a España, cerrando así la sexta participación mundialista del delantero portugués.

¿Cómo le fue a Cristiano Ronaldo en los Mundiales?

El recorrido de Cristiano Ronaldo en las Copas del Mundo quedó marcado por diferentes actuaciones con la selección portuguesa, aunque el título siempre fue una cuenta pendiente.

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Estos fueron los resultados de Portugal con Cristiano Ronaldo en el Mundial:

Alemania 2006: eliminado en semifinales.

Sudáfrica 2010: eliminado en octavos de final.

Brasil 2014: eliminado en la fase de grupos.

Rusia 2018: eliminado en octavos de final.

Catar 2022: eliminado en cuartos de final.

Mundial 2026: eliminado en octavos de final.

Tras la eliminación frente a España, las imágenes de Cristiano Ronaldo abandonando el terreno de juego con profunda tristeza llamaron la atención de miles de hinchas que siguen al ‘bicho’ de su despedida de las Copas del Mundo.