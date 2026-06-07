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Esposa de Lucho Díaz recordó la dolorosa pérdida de su fallecida madre

Gera Ponce, esposa del futbolista Luis Díaz, compartió un desgarrador mensaje en el que recordó a su fallecida madre.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Luis Díaz durante el Mundial 2026.
Esposa de Luis Díaz recordó dolorosa pérdida. Foto | ROBERT CIANFLONE.

Gera Ponce, esposa de Luis Díaz, recientemente conmovió en redes sociales al compartir un conmovedor mensaje en el que recordó la dolorosa pérdida de uno de los seres que más ha amado en el mundo y que recordará hasta el último día de mi vida.

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¿Cuál fue el ser querido que perdió Gera Ponce años atrás y que recientemente recordó?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la esposa del exitoso jugador de la Selección Colombia ha construido una sólida comunidad de miles de seguidores, sorprendió al publicar una historia que rápidamente llamó la atención de los internautas y en la que recordó a su fallecida madre.

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"Hay fechas que el corazón nunca aprende a vivir de la misma manera. Desde que mi mamá Rosina partió a la presencia De Dios, cumplir años se volvió diferente. Ella celebraba su cumpleaños el 5 y yo el 6", fueron las palabras que escribió la joven.

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Según lo comentó Ponce, por estos días se despiertan en ella recuerdos cargados de mucho amor, pero también de nostalgia.

No obstante, Gera, se sinceró al mencionar que, hoy pese a la tristeza por su ausencia, con lágrimas en sus ojos, hay un corazón profundamente agradecido.

¿Cuantos años cumplió Gera Ponce, la esposa de Luis Díaz, jugador de la Selección Colombia?

En el sentido texto, Gera, no perdió la oportunidad para mencionar cómo recibe sus 27 años, expresando la gratitud que siente hacia Dios por demostrarle que tiene un propósito y al ser una mujer que además ha sido bendecida con un esposo excepcional, con tres hijos que cada día le recuerdan el inmenso amor que Dios le tiene.

Así mismo, manifestó en sus palabras lo mucho que extraña a su mamá, reiterando que, aunque no esté, siempre tiene un lugar importante en su vida, además de insistir en que Dios le ha demostrado a lo largo de los años que es fiel y misericordioso.

Ponce, se ha convertido en una de las figuras más reconocidas del entretenimiento y el deporte no solo a nivel nacional, pues la exitosa carrera de Díaz, le ha permito ganar fama y al mismo tiempo el cariño de los colombianos, pues muchos no olvidan que ella ha sido la mujer del proceso.

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