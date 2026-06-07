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Luis Javier Suárez confesó que hay tristeza en la Selección Colombia antes de enfrentar a Suiza

El futbolista de la Tricolor sorprendió al revelar cómo es el ambiente en la Selección Colombia antes del partido contra Suiza.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
La confesión de Luis Javier Suárez sobre el ambiente en la Selección Colombia antes de Suiza
La razón por la que la Selección Colombia vive un momento de tristeza antes de Suiza. (Foto: AFP)

La Selección Colombia se prepara para enfrentar a Suiza en los octavos de final del Mundial 2026.

Sin embargo, en medio de los entrenamientos en Vancouver, uno de los jugadores del equipo reveló que el grupo atraviesa un momento de tristeza debido a un compañero que no podrá continuar en el Mundial.

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¿Por qué Luis Javier Suárez dijo que hay tristeza en la Selección Colombia?

Fue Luis Javier Suárez quien habló en la zona mixta con los medios de comunicación y explicó que la lesión de Jhon Córdoba afectó el ambiente dentro de la concentración.

El delantero aseguró que la noticia impactó al plantel, ya que el atacante se había preparado durante meses para disputar la Copa del Mundo con la Tricolor.

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El delantero explicó que la salida de Jhon Córdoba representa una noticia dura para el grupo, no solo por su importancia dentro del equipo, sino también por el esfuerzo que hizo para llegar en buenas condiciones al Mundial.

"Nos tiene muy tristes lo que le pasó a Córdoba, porque sabemos cómo se preparó para este torneo. Además, para nosotros es muy importante, pero también se convierte en una motivación más para encarar el partido ante Suiza con el objetivo de darle una alegría", expresó Luis Javier Suárez durante la atención a la prensa.

La confesión de Luis Javier Suárez sobre el ambiente en la Selección Colombia antes de Suiza
La razón por la que la Selección Colombia vive un momento de tristeza antes de Suiza. (Foto: AFP)

La lesión del atacante ocurrió durante el compromiso frente a Ghana. Córdoba comenzó como titular, pero tuvo que abandonar el terreno de juego apenas en el minuto seis del primer tiempo luego de un choque con el defensor Jerome Opoku. Aunque intentó continuar, las molestias físicas le impidieron seguir en el encuentro.

Tras los exámenes médicos realizados por el cuerpo médico de la Selección Colombia, se confirmó que el delantero no podrá disputar el resto del Mundial 2026.

Hasta el momento, el equipo no ha informado el tiempo exacto de recuperación, debido a que la inflamación en la zona afectada.

¿Qué dijo Luis Javier Suárez sobre su papel en la Selección Colombia?

Con la salida de Jhon Córdoba, Luis Javier Suárez aparece como una de las principales alternativas para ocupar el puesto de centrodelantero frente a Suiza.

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Además, Luis Javier Suárez dejó claro que dentro del grupo no existe exceso de confianza antes del duelo frente a Suiza, pese al optimismo de algunos aficionados.

La confesión de Luis Javier Suárez sobre el ambiente en la Selección Colombia antes de Suiza (2)
La razón por la que la Selección Colombia vive un momento de tristeza antes de Suiza. (Foto: AFP)

El futbolista aseguró que conoce las condiciones del rival y mantiene la concentración en el compromiso.

 

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