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Hermana de Haaland roba miradas tras el triunfo de Noruega: su publicación cautivó las redes

La bella hermana de Haaland está cautivando las redes con su belleza, tras publicar fotos por el triunfo de Noruega en el Mundial.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Hermana de Haaland roba miradas tras el triunfo de Noruega
Hermana de Haaland roba miradas tras el triunfo de Noruega con esta publicación. (AFP/ Justin Setterfield)

El pasado domingo 5 de julio, Noruega y Brasil se enfrentaron en el partido de los octavos de final para clasificar a los cuartos y como resultado, el país europeo resultó ganando dos a 1; el gol de los latinos fue un penalti que cobró Neymar.

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De hecho, ese fue el ultimo gol del brasilero, quien se despidió definitivamente de los mundiales y por supuesto, su reacción fue quebrarse en llanto en medio de la cancha, al ver su derrota contra los noruegos.

Precisamente, fue Haaland quien anotó los dos goles que les dio la victoria para seguir avanzando a esta Copa del Mundo, la cual finalizará el próximo domingo 19 de julio.

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Sin duda, este jugador ha sido una de las figuras del fútbol que más ha ganado popularidad en esta copa del mundo y por eso, causa sensación en redes, en donde ha ganado una gran fanaticada, quienes, además, admiran su don con el balón.

¿Cuál fue la publicación de la hermana de Haaland tras el triunfo de Noruega en el Mundial 2026?

A través de su cuenta oficial de Instagram, Gabrielle Haaland, hermana de Erling, el famoso futbolista de Noruega publicó un carrusel de fotos junto al jugador y su familia.

Hermana de Haaland roba miradas tras el triunfo de Noruega con esta publicación
Hermana de Haaland causa sensación tras el triunfo de Noruega. (AFP/ CHARLY TRIBALLEAU)

En las fotos está ella sonriendo junto a su hermano y demás familiares, añadiendo otras imágenes de la cancha, durante el duelo de los europeos contra los latinos.

Sin duda, una publicación que causó emociones entre los nuevos seguidores de la familia Haaland, quienes destacan la belleza de Gabrielle.

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¿Por qué Haaland ha causado tanta sensación en las redes sociales?

Haaland es comparado con un Vikingo debido a su apariencia, pues mide casi dos metros y además sus comportamientos, generan conversación en las redes sociales.

Hermana de Haaland causa sensación tras el triunfo de Noruega
Hermana de Haaland roba miradas tras el triunfo de Noruega. (AFP/ Christof STACHE)

Por eso mismo, ha llamado la atención, además por su talento en la cancha, pues él no se tiene que esforzar tanto para anotar un gol y él sabe que es un don.

Por otro lado, una joven colombiana se viralizó precisamente por el gran parecido que tiene con el noruego y le dicen la Haaland colombiana, de hecho, ella presume su parecido físico.

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