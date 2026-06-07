En las últimas horas, el nombre de Cristiano Ronaldo se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales tras su emotiva reacción de despedida por la eliminación de Portugal al perder con España en el Mundial 2026.

Así también, los internautas se han encontrado bajo la expectativa por una reciente publicación que compartió Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo tras la eliminación de Portugal.

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¿Cuál fue la reciente publicación que compartió Georgina Rodríguez en sus redes sociales?

Tras el video de despedida de Cristiano Ronaldo tras la eliminación de Portugal en el Mundial 2026, una gran variedad de internautas se ha encontrado bajo la expectativa de lo que podría decir al respecto.

Por esta razón, Georgina compartió recientemente a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 74 millones de seguidores, una historia en la que se evidencia todo el apoyo que le transmite a Cristiano Ronaldo.

En la fotografía se evidencia que Georgina le envió todo su apoyo a Cristiano Ronaldo, pues, aunque no se evidencia que haya estado en el estadios, se refleja que vio el partido junto a algunos de sus hijos.

Aunque por lo pronto, Georgina no ha compartido algún tipo de reacción al respecto en sus redes por la eliminación de Portugal, se evidencia que le transmite todo su apoyo a Cristiano al ver que fue eliminado del Mundial 2026.

¿Cuál fue la polémica reacción de Cristiano Ronaldo tras ser eliminado del Mundial 2026?

En la tarde de este lunes 6 de julio, una gran variedad de internautas ha desatado todo tipo de reacciones en las distintas plataformas digitales por la eliminación de Portugal, quien perdió con España 1-0.

Desde luego, uno de los momentos que los momentos que más comentarios ha dejado en las redes sociales, fue la nostálgica reacción de Cristiano Ronaldo.

Al finalizar el partido, se evidenció que Cristiano Ronaldo se quebró en llanto tras la eliminación del equipo, siendo probablemente, su último Mundial de Fútbol.

Hasta el momento, Cristiano Ronaldo no ha compartido algún tipo de pronunciamiento, sus seguidores han resaltado su gran talento a lo largo del Mundial 2026.