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Colombia vs. Suiza: así la les ha ido a ambos equipos en la historia del fútbol

Así le ha ido a la Selección Colombia en la historia del fútbol con Suiza tras su próximo partido en octavos de final del Mundial.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Colombia vs. Suiza: así la les ha ido a ambos equipos en la historia del fútbol
¿Cómo le ha ido a Colombia en la historia de Suiza con Colombia? | AFP: Michael Reaves y Emilee Chinn

El próximo 7 de julio se llevará a cabo uno de los partidos más esperados del Mundial 2026, pues la Selección Colombia se enfrentará con el equipo de Suiza para que ambos equipos luchen por obtener el triunfo y clasificar a los cuartos de final.

Por su parte, los hinchas del fútbol han generado una ola de comentarios en las distintas plataformas digitales acerca de cómo le ha ido a la Selección Colombia en anteriores partidos enfrentando al equipo de Suiza.

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Esots partidos ha tenido Colombia y Suiza en la historia del fútbol. | AFP: Roberto Schmidt

En la historia del fútbol, se ha evidenciado que la Selección Colombia se ha enfrentado con el equipo de Suiza en cuatro ocasiones y una de las más comentadas en redes sociales fue en un anterior Mundial.

  • El primer encuentro que la Selección Colombia tuvo con el equipo de Suiza fue en el año 1985 en un partido amistoso, en el que ambos lograron el empate con un marcador de 2-2.
  • El segundo partido en el que la tricolor se cruzó con la Selección de Suiza fue 1991, en el que Suiza le ganó a Colombia al obtener un marcador de 3-2.
  • El tercer encuentro en el que Colombia se volvió a cruzar con Suiza no fue en un partido amistoso, sino en que, en el Mundial de Estados Unidos en el 1994, en el que la tricolor le ganó 2-0.
  • La cuarta vez y la última en la que la Selección Colombia se enfrentó con el equipo de Suiza fue en el 2007, cuando la tricolor le ganó 3-1 al equipo de Suiza, mediante un partido amistoso.

Desde luego, la Selección Colombia ha obtenido buenos resultados en la historia del fútbol al enfrentarse con Suiza y, con respecto a los resultados que han tenido, la hinchada de la tricolor se ha mantenido bajo la expectativa de lo que puede ocurrir en el próximo encuentra, después de varios años en el que se cruzarán en octavos de final en el Mundial 2026.

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El próximo martes 7 de julio, la Selección Colombia llevará a cabo un partido de suma importante en el Mundial 2026, pues se enfrentará en los octavos de final del Mundial 2026 con la Selección de Suiza en el Estadio BC Place de Vancouver en Canadá.

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¿Cuándo será el partido de Colombia y Suiza en el Mundial 2026? | AFP: Odd Andersen

El partido iniciará en el horario de las 3:00 p.m., a través de la pantalla del Canal RCN, en el que los internautas tendrán la posibilidad de clasificar a cuartos de final y lo hará el equipo que obtendrá el triunfo cuando finalice el partido.

¡No te pierdas el próximo partido de la tricolor y Suiza a través de la pantalla del Canal RCN!

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