Salomé Rodríguez sorprende al revelar su atracción por un jugador de la Selección Colombia

La Selección Colombia continúa siendo protagonista del Mundial 2026 gracias a su buen rendimiento dentro de la cancha.

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Sin embargo, no solo los jugadores han dado de qué hablar durante el torneo. En los últimos días, otra integrante de la familia de uno de los futbolistas más importantes del equipo también se ha robado la atención de las redes sociales.

Se trata de Salomé Rodríguez, hija de James Rodríguez, quien ha acompañado muy de cerca el camino de la Tricolor y se ha mantenido muy activa en TikTok compartiendo bailes, tendencias y algunos momentos relacionados con su papá.

Pero recientemente varios usuarios notaron un detalle que rápidamente despertó comentarios: la adolescente ha publicado varios videos relacionados con un jugador de la Selección Colombia, lo que llevó a muchos a preguntarse si se trata simplemente de admiración o si tendría un "crush".

El jugador de la Selección Colombia que tendría cautivada a Salomé Rodríguez: sus videos desataron rumores (Foto Charly Tribellau / AFP)

¿Quién es el jugador de la Selección Colombia que aparece en los videos de Salomé?

Durante este Mundial, varios futbolistas colombianos se han convertido en tendencia no solo por su desempeño dentro del campo, sino también por el cariño que han despertado entre los aficionados.

Uno de ellos es Richard Ríos, quien ha sido uno de los nombres más comentados en redes sociales desde el inicio del torneo.

Precisamente, Salomé Rodríguez ha compartido en TikTok varios videos relacionados con el mediocampista, utilizando canciones y tendencias en las que muchos interpretaron que resaltaba lo atractivo que le parece el jugador.

Los comentarios no tardaron en aparecer y cientos de usuarios comenzaron a bromear con que la hija del capitán de la Selección Colombia tendría un "crush" por Richard Ríos.

Sin embargo, el colombiano no sería el único futbolista que ha llamado su atención.

Los seguidores también recordaron que Salomé ha interactuado en varias ocasiones con contenido relacionado con Jude Bellingham, figura del Real Madrid y de la Selección de Inglaterra, a quien también ha mencionado en videos publicados anteriormente.

Aunque todo se ha tomado con humor en redes sociales, los comentarios no han dejado de multiplicarse y muchos consideran que simplemente hace parte de los gustos normales de una adolescente.

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¿Quién es la pareja de Richard Ríos?

Mientras los videos siguen acumulando reproducciones, Richard Ríos mantiene una relación sentimental desde hace varios meses.

El futbolista colombiano tiene como pareja a la modelo brasileña Madu Carvalho. Los rumores sobre su relación comenzaron a finales de 2024, cuando fueron vistos compartiendo varios viajes.

Posteriormente, ambos confirmaron públicamente el romance en 2025 a través de fotografías y publicaciones en redes sociales.

Desde entonces, la pareja suele compartir algunos momentos juntos, mientras Richard continúa concentrado en su participación con la Selección Colombia en el Mundial 2026.