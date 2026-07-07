En las últimas horas, un reconocido futbolista colombiano se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales tras confirmar que se convirtió en padre.

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¿Quién es el reconocido futbolista colombiano que se convirtió en padre?

El nombre del destacado futbolista colombiano Jhon Jáder Durán ha desatado una ola de opiniones a través de las distintas plataformas digitales al anunciar que se convertirá en padre por primera vez junto a su pareja.

La noticia fue principalmente confirmada a través de la cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de un millón de seguidores de Jhon Jáder Durán en la que reveló que se convertirá en padre por primera vez.

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En varias fotografías se evidencia que Jhon tendrá una niña, pues tuvo la oportunidad de hacer la revelación de género de su bebé en la que vivió el momento junto a varios de sus allegados.

¿Quién es la pareja de Jhon Jáder Durán con quien se convertirá en padre?

Tras confirmarse que Jhon Jáder Durán, los internautas no solo se han sorprendido por el importante momento que está atravesando el futbolista al convertirse en padre, sino también, por la identidad de su pareja.

Aunque el futbolista ha mantenido la oportunidad de tener su relación en secreto, el nombre de su pareja es Rosaura Mora, quien en la actualidad ha tenido la oportunidad de mantener oculta su identidad.

Así también, los internautas se sorprendieron al ver que varios allegados del futbolista colombiano etiquetaron a su pareja en varias publicaciones que compartió Jhon Jáder Durán en varias de las fotografías.

Por su parte, una gran variedad de internautas ha generado todo tipo de reacciones a través de las distintas plataformas digitales por el importante momento por el que está atravesando el futbolista colombiano junto a su pareja.

Entre tanto, Jhon Jáder Durán se ha destacado por ser uno de los futbolistas colombianos más destacados, pues, en la actualidad juega en el equipo de Al-Nassar, en el que ha tenido la oportunidad en demostrar su gran habilidad en el campo del fútbol, siendo uno de los futbolistas con gran influencia a nivel internacional.