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Esto es lo que pasa cuando escribes "Haaland" en Google: el futbolista hizo curiosa petición

La plataforma desarrolló una llamativa animación que aparece cuando se busca el nombre del jugador y el delantero se pronunció.

SuperLike Por: Laura Pineda
Erling Haaland
Erling Haaland hizo una curiosa petición en X para que sus seguidores busquen su nombre en Google (ODD ANDERSEN / AFP).

El delantero noruego, Erling Haaland, ha tenido una gran acogida por los fanáticos tanto por su gran desempeño en el Mundial 2026 como por los memes que han circulado en redes sociales por su actitud y su aspecto físico.

Debido a su popularidad y a su desempeño en el torneo, Google decidió rendirle homenaje con una animación.

Foto por AFP

¿Cuál es la animación de Google que Erling Haaland?

Se trata de un barco conformado por vikingos remando un drakkar, un barco, acompañado de los tradicionales tambores noruegos. La animación se activa cuando el usuario escribe la palabra “Haaland” o “Erling Haaland” en el buscador de Google.

Al terminar la animación, Google ofrece varias opciones para interactuar con ella: el internauta podrá compartirla, reproducirla nuevamente o cerrarla para continuar con su navegación.

Esta animación representa las remadas vikingas que es una forma tradicional de los noruegos para celebrar sus logros. Cuando los noruegos clasificaron a cuartos de final en el Mundial 2026 realizaron la coreografía de las remadas en el estadio y celebraron su victoria.

Este tipo de celebración busca recordar a los antiguos vikingos que emprendían exploraciones en sus embarcaciones para conquistar nuevos territorios.

Foto por AFP

¿Qué dijo Erling Haaland sobre la animación de Google?

El delantero noruego se pronunció en su cuenta de X tras ver la animación e hizo una petición muy peculiar a sus seguidores sin dar mayor explicación:

Hagan una cosa el día de hoy ... busquen mi nombre en Google.

La publicación generó todo tipo de comentarios y los usuarios inmediatamente hicieron la tarea que les dejó Haaland.

¿Qué le espera a Erling Halaand en el Mundial 2026?

El delantero y la selección de Noruega se enfrentará a Inglaterra el próximo 11 de julio en Miami, Florida. Si los noruegos derrotan a los ingleses clasificarán por primera vez a las semifinales de un Mundial.

¿Cuáles han sido los logros de Erling Haaland en el Mundial 2026?

El delantero ha anotado 7 goles y actualmente está compitiendo por la Bota de Oro.

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