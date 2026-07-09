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¿Quién es Zlatko Dalić? El director técnico que comenzó a sonar para la Selección Colombia

El nombre de Zlatko Dalić comenzó a sonar como posible director técnico de la Selección Colombia tras el Mundial 2026.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Zlatko Dalić comenzó a sonar como posible director técnico de la Selección Colombia
¿Quién es Zlatko Dalić? El director técnico que comenzó a sonar para la Selección Colombia (Foto Justin Setterfield / AFP) (Foto Juan Mabromata / AFP)

La eliminación de la Selección Colombia del Mundial 2026 no solo dejó tristeza entre los hinchas, sino que también abrió el debate sobre el futuro del cuerpo técnico.

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En los últimos días han comenzado a surgir rumores sobre la continuidad de Néstor Lorenzo, cuyo contrato con la Federación Colombiana de Fútbol vence en julio.

Hasta el momento, la Federación no ha confirmado si el entrenador argentino continuará al frente de la 'Tricolor'. Sin embargo, la incertidumbre ha hecho que en redes sociales empiecen a aparecer nombres de posibles candidatos para asumir el cargo.

¿Cuál es el nombre que más suena para dirigir a la Selección Colombia?

De acuerdo con versiones que han comenzado a circular en medios deportivos, Zlatko Dalić sería uno de los entrenadores que estaría en la mira de la Federación Colombiana de Fútbol si finalmente Néstor Lorenzo no continúa como director técnico.

Según esas informaciones, un integrante del Comité Ejecutivo de la Federación habría vuelto a manifestar interés en el entrenador.

Además, Colombia no sería la única selección interesada en contar con sus servicios. De acuerdo con los reportes, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Qatar, México y Corea del Sur también quisieran fichar al bosniocroata.

Este es Zlatko Dalić, el director técnico que comenzó a sonar para la Selección Colombia
Zlatko Dalić comenzó a sonar como posible director técnico de la Selección Colombia (Foto Megan Briggs / AFP)

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¿Quién es Zlatko Dalić, el nombre que suena para ser el nuevo DT de Colombia?

Zlatko Dalić es un exfutbolista y entrenador nacido en Bosnia y Herzegovina. Durante su etapa como jugador se desempeñó como centrocampista y militó en varios clubes de Croacia.

El mayor reconocimiento de su carrera llegó con la Selección de Croacia. En 2017 asumió el rol de director técnico del combinado nacional y permaneció en el cargo durante casi una década.

Su ciclo al frente de Croacia terminó este año, luego de que finalizara su contrato tras la participación del equipo en el Mundial 2026. En ese torneo, la selección croata fue eliminada por Portugal en los dieciseisavos de final, poniendo fin a la etapa de Dalić como seleccionador.

Aunque el nombre de Zlatko Dalić ha tomado fuerza en las últimas horas, por ahora no existe un pronunciamiento oficial por parte de la Federación Colombiana de Fútbol sobre un posible reemplazo de Néstor Lorenzo.

Zlatko Dalić, el director técnico que estaría en el radar de la Selección Colombia
Zlatko Dalić fue director técnico de la Seleccion de Croacia (Foto Kamil Krzaczynski / AFP)
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