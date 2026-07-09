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Hermana de James Rodríguez lo defendió tras lluvia de críticas por la eliminación en el Mundial 2026

La hermana de James Rodríguez se pronunció sobre los comentarios al futbolista tras quedar por fuera del Mundial 2026.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
hermana de james rodriguez en el mundial 2026
Hermana de James Rodríguez habla de la eliminación de Colombia/AFP: Luis Acosta

Juana Valentina, la hermana del futbolista James Rodríguez, se pronunció sobre la eliminación de Colombia del Mundial 2026 luego de su partido en octavos de final contra Suiza.

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¿Qué dijo la hermana de James Rodríguez sobre la eliminación de Colombia del Mundial 2026?

A través de sus redes sociales, donde suma miles de seguidores, compartió un video en el que se dejó ver confesando que había llorado bastante y que estaba muy entusada por dicha derrota.

hermana de james rodriguez tras eliminacion en el mundial 2026

"El nivel de tusa que tengo es horrible, lloré las lágrimas que no he llorado en mucho tiempo, pero esto es algo que uno aprende a las malas y es que el fútbol no siempre es justo y no siempre premia a quienes tiene que premiar", dijo.

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¿Juana Valentina defendió a James Rodríguez de las críticas tras la eliminación del Mundial 2026?

La influenciadora también aprovechó para defender al futbolista de las críticas que le han lanzado por su desempeño en la tricolor, en especial, a los profesionales en fútbol que no paran de juzgarlo.

juana valentina defiende a james rodriguez

"Es un patrón que ha repetido siempre a través de los años, cuando la Selección gana todo el mundo está feliz y cuando el resultado no es el que se sueña entonces ahí llegan como buitres en manada a criticar cosas que no tendrían por qué estar criticando", dijo.

Asimismo, indicó que nada lo que digan va a borrar la historia, el legado y el nombre de una leyenda como él.

Según expresó no le prestan atención a los comentarios negativos cuando hay datos que respaldan que lo dicen no tiene fundamento.

Por otra parte, le dedicó una emotiva publicación al jugador, en la que le destacó lo orgullosa que está de él y de ser su hermana.

"Nunca me escucharás diciendo que que me hubiese gustado ser hija única. Mi verdadera cabra. Desde el primer partido hasta todos los que faltan aquí. Vamos siempre Colombia", agregó.

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Tras sus publicaciones, logró miles de corazones y comentarios donde la llenaron de aplausos por defender al 10 y elogiaron lo "crack" que ha sido en su carrera profesional.

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