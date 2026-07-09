¿Cuándo comenzarían las eliminatorias al Mundial 2030? Esta sería la fecha del regreso de Colombia

Tras la eliminación de la Selección Colombia en los octavos de final del Mundial 2026, muchos hinchas ya comenzaron a mirar hacia el próximo gran objetivo: la Copa del Mundo de 2030.

Artículos relacionados Copa Mundial La Selección Argentina se pronuncia tras la eliminación de Colombia del Mundial: esto dijo

Una de las preguntas que más se repite es cuándo volverá a jugar la 'Tricolor' las Eliminatorias Sudamericanas en busca de un nuevo cupo mundialista.

Aunque todavía faltan varios años para el inicio del torneo, ya se conocen algunos detalles sobre la próxima Copa del Mundo.

¿Dónde se realizará el Mundial 2030?

La FIFA ya confirmó que el Mundial 2030 tendrá seis países anfitriones. La mayor parte del torneo se disputará en España, Marruecos y Portugal, que serán las sedes principales de la competencia.

Además, Argentina, Uruguay y Paraguay recibirán un partido cada uno como parte de la conmemoración de los 100 años del primer Mundial de fútbol, que se jugó en Uruguay en 1930.

Esta sería la fecha en la que Colombia volvería a jugar las eliminatorias al Mundial (Foto Don MacKinnon / AFP)

Artículos relacionados Copa Mundial El DT de Suiza se pronunció tras eliminar a Colombia en el Mundial; su mensaje llamó la atención

¿Cuándo comenzarían las eliminatorias para el Mundial 2030?

Por ahora, la FIFA no ha confirmado cómo será el proceso de clasificación para el Mundial 2030.

Tampoco se ha anunciado oficialmente si el torneo mantendrá el formato de 48 selecciones o si aumentará a 64 equipos, una posibilidad que ha sido mencionada en los últimos meses, pero que todavía no ha sido aprobada.

Lo que sí se sabe es que los seis países anfitriones ya tienen asegurada su participación en la Copa del Mundo. Esto significa que España, Marruecos, Portugal, Argentina, Uruguay y Paraguay ya cuentan con un cupo en el torneo.

En el caso de Sudamérica, esta situación podría generar cambios en el formato de las Eliminatorias, ya que tres selecciones de la Conmebol no tendrían que disputar la clasificación. Sin embargo, hasta el momento la FIFA tampoco ha confirmado cómo se repartirán los cupos para las demás selecciones del continente.

De acuerdo con el calendario que normalmente maneja la Conmebol, todo apunta a que las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2030 comenzarían entre septiembre u octubre de 2027.

De confirmarse ese calendario, esa sería la fecha en la que la Selección Colombia volvería a competir oficialmente en busca de un lugar en una nueva Copa del Mundo.