Haaland se pronunció sobre un equipo latinoamericano: ¿habló de Colombia tras su eliminación?

El pasado domingo 5 de julio, Noruega se enfrentó a Brasil en la Copa Mundial FIFA 2026, pero fue el país europeo quien clasificó a cuartos de final y se enfrentará a Inglaterra este sábado 11.

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Hasta el momento, estos dos equipos son los favoritos por los latinos, quienes decidieron apoyar a otros países, pese a que Argentina es el único equipo latinoamericano quien se queda representando.

En cuanto a Noruega, hay un jugador que ha captado la atención en todo el mundo y se trata precisamente de Erling Haaland, quien, por su apariencia, no ha pasado desapercibido; pues el joven de 25 años mide 1.95 metros.

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El goleador noruego tiene una nueva gran fanaticada y no son solo los amantes del deporte, sino de las mujeres, quienes dicen que su “energía masculina” gusta mucho. Recientemente, sus palabras antes de su duelo contra Inglaterra generaron emoción.

¿Qué dijo Haaland al referirse sobre un país Latinoamericano?

En horas de la mañana de este jueves 9 de julio, Erling Haaland fue entrevistado antes de su entrenamiento y respondió algunas preguntas sobre su juego contra Inglaterra.

Haaland hizo un comentario sobre un equipo latinoamericano. (AFP/ Paul ELLIS)

Así mismo, habló de su rival, Brasil, a quienes vencieron el pasado domingo; dijo que fue un partido un poco “loco”. Además, que ganarle a este país, para ahora competir contra Inglaterra es “demasiado especial”, pues hace parte de la copa mundial y es algo normal para ellos.

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En cuanto a su próximo encuentro en el Mundial 2026, dijo que la presión que se siente a enfrentar a los ingleses, la va a dejar llevar; además dijo que se ha divertido y se siente privilegiado de jugar en este torneo.

¿Qué dijo Haaland sobre su experiencia en el Mundial 2026?

Erling Haaland habló de su estadía en el Mundial 2026 y die que se siente orgulloso de estar allá y que se ha gozado hasta los entrenamientos.

Haaland habló de un equipo latinoamericano. (AFP/ Ina Fassbender)

“Ha sido un mundial que hemos venido de menos a más, hemos avanzado y nos hemos divertido. Esta copa del mundo significaba divertirnos”, expresó el noruego.

Adicionalmente, sobre su partido contra Inglaterra, dijo que era un juego muy importante y cree que ese partido también será muy divertido.