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Sara Uribe reveló nueva relación luego de la reconciliación de Fredy Guarín con Andreina Fiallo

Sara Uribe se dio una nueva oportunidad en el amor y protagonizó romántico beso.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
sara uribe y fredy guarin
Sara Uribe está en una nueva relación/CANAL RCN/AFP: Marwan Naamani

La presentadora Sara Uribe sorprendió a sus millones de fanáticos luego de confirmar su relación con el cantautor vallenato Camilo Méndez.

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¿Quién es Camilo Méndez?

El hombre es un compositor y cantante de género vallenato conocido por canciones como “No Puedo Olvidarla” y “Te Perdoné”, las cuales suman miles de reproducciones en las diferentes plataformas streaming de música.

Ha hecho importantes colaboraciones, entre ellas junto al cantante de música popular Pipe Bueno en su canción "No puedo olvidarla".

Suma más de 700 mil seguidores en Instagram, donde muestra sus proyectos musicales y una parte de su vida personal.

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¿Sara Uribe y Camilo Méndez tienen una relación?

Hace varias semanas se venía especulando sobre una posible relación entre la presentadora y el artista, pero fue hasta ahora que decidieron confirmar su romance.

sara uribe con nueva relacion

Lo hicieron a través de la cuenta de Instagram del cantante, quien compartió un video en el que se ve a los dos en un apartamento y este decide darle una serenata.

"Yo que estoy enamorado, llegó la hora de cantarle a una persona que me tiene enamorado, que me encanta, que me gusta mucho y que está aquí a mi lado. Esta canción es para ti Sarita", le dijo.

Inmediatamente ella le da un beso y le sonríe, para luego él comenzar a interpretarle una romántica canción.

"En un mundo lleno de espinas tú eres una rosa, daría cualquier cosa por tenerte siempre a mi lado", fue parte de la letra del tema que le quiso cantar.

Asimismo, hizo burla de la polémica del caso viral de la "hamburguesa triple", donde señaló que a Sara Uribe le compraría hamburguesas de hasta 20 carnes si ella quiere.

"Si me cantas así todos los días, no respondo", le comentó Sara Uribe, demostrando lo enamorada que está.

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¿Cómo reaccionaron los fans tras la relación entre Sara Uribe y Camilo Méndez?

Luego de la publicación, varios allegados y seguidores los llenaron de halagos por su relación y les desearon lo mejor.

sara uribe con pareja luego de fredy guarin

Además, muchos defendieron a Sara Uribe luego de algunas especulaciones sobre supuestas pullas de la paisa a su expareja Fredy Guarín luego de que este confirmara su reconciliación con Andreina Fiallo.

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