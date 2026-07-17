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Luisa Castro puso a prueba a Westcol con la viral hamburguesa triple y su reacción sorprendió

Luisa Castro se unió a la tendencia de la hamburguesa triple y puso a prueba a Westcol con una inesperada broma.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Así reaccionó Westcol cuando Luisa Castro le hizo la prueba de la hamburguesa triple
Luisa Castro puso a prueba a Westcol con la viral hamburguesa triple y su reacción sorprendió (Foto Arturo Holmes / AFP)

En los últimos días, el caso de la "hamburguesa triple" se convirtió en uno de los temas más comentados en redes sociales.

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Todo comenzó luego de que un creador de contenido asegurara que una mujer había sido "atrevida" por pedir una hamburguesa triple durante una primera cita, desatando un intenso debate en internet.

La historia se volvió tan viral que varios influenciadores y famosos comenzaron a reaccionar al tema e incluso a recrear la situación con sus parejas.

Una de ellas fue Luisa Castro, quien decidió hacerle la popular broma a su novio, el streamer Westcol, para ponerlo a prueba.

Luisa Castro le hizo la tendencia de la hamburguesa triple a Westcol: ¿pasó la prueba?
Así reaccionó Westcol cuando Luisa Castro le hizo la prueba de la hamburguesa triple (Foto Tommaso Boddi / AFP)

¿Cómo fue la broma que Luisa Castro le hizo a Westcol?

Aunque en los últimos días Yina Calderón aseguró que la relación entre Luisa Castro y Westcol habría terminado, la pareja continúa compartiendo contenido juntos en redes sociales.

En uno de sus videos más recientes, Luisa aprovechó la tendencia de la hamburguesa triple para hacerle una prueba a su novio. La creadora de contenido le preguntó qué habría pasado si en su primera cita ella hubiera pedido una hamburguesa triple.

La reacción de Westcol sorprendió porque, en un principio, confesó que no entendía de qué estaba hablando Luisa ni cuál era el contexto de la pregunta. Incluso comentó que no le extrañaría que ella pudiera comerse una hamburguesa de ese tamaño.

Al ver que seguía sin comprender la referencia, Luisa le pidió que le comprara una hamburguesa triple para poder explicarle el chiste. Sin dudarlo, el streamer aceptó la petición.

Al final del video, Luisa dijo que había "pasado la prueba", ya que accedió a comprarle la hamburguesa sin cuestionarla.

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¿Qué es el video viral de la hamburguesa triple?

La polémica comenzó con un video publicado en TikTok por un usuario que contó una experiencia durante una primera cita.

Según explicó, él había propuesto un restaurante, pero la mujer prefirió ir a otro lugar. La situación cambió cuando ella pidió una hamburguesa triple del menú.

El creador de contenido aseguró que ese pedido le pareció exagerado para una primera salida y afirmó que ese tipo de decisiones podían interpretarse como un abus0.

Sus declaraciones generaron miles de reacciones y dividieron opiniones en redes sociales, donde muchas personas defendieron que cada quien es libre de pedir lo que desee, mientras otras aprovecharon la situación para convertirla en uno de los memes y tendencias más virales de los últimos días.

Luisa Castro se unió a la tendencia de la hamburguesa triple
Westcol fue puesto a prueba por Luisa Castro con la hamburguesa triple y todo quedó en video (Foto Arturo Holmes / AFP)
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