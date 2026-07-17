Mhoni lanzó inesperado mensaje a varios famosos, esto predijo

La cubana Mhoni preocupó a miles de sus fanáticos luego de lanzar una inesperada predicción en sus redes sociales.

¿Qué predicción lanzó Mhoni que preocupó a los fans?

La mujer compartió un video en sus redes sociales, donde suma miles de seguidores, en donde resaltó que varios famosos deben estar atentos y deben cuidarse de algunos accidentes de tránsito o situaciones en su contra que podrían cobrarles la vida.

Según señaló artistas como Christian Nodal, Junior H y Alfredito Olivas deben estar muy pendientes sobre con quiénes se relacionan, los viajes que van a hacer y los conciertos que van a dar.

"Siguen las tragedias de los famosos, veo un accidente muy fuerte de un atent*do contra Nodal, que lo querían secuestr*r, se tiene que cuidar mucho, veo que hay situaciones oscuras, Junior H y Alfredito Olivas, se tienen que cuidar mucho de los problemas", expresó.

Detalló que deben ser muy inteligente en ciertas cuestiones, las cuales no quiso mencionar.

"Mucho ojo", concluyó.

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¿Cómo reaccionaron los fanáticos tras la predicción de Mhoni sobre los famosos?

Luego de su revelación, logró que varios internautas reaccionaran al respecto y detallaran lo preocupados que los dejaban al respecto, indicando la gran admiración que le tienen a estos cantantes.

Muchos señalaron que iban a comenzar a orar por ellos, mientras que otros se mostraron escépticos al respecto.

Cabe destacar que, muchos se cuestionaron su predicción debido a que ha logrado acertar en varias de ellas.

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Recientemente, ha llamado mucho la atención debido a sus predicciones en el Mundial 2026, donde ha logrado atinarle a varios de los resultados, creando gran credibilidad en sus declaraciones.

En cuanto a la Copa del Mundo, Mhoni indicó que el gran ganador de esta competencia sería la Selección de España y que la Selección de Argentina sería quien perdería el partido, que se dará este domingo 19 de julio, el cual puedes ver a través de la pantalla del Canal RCN totalmente gratis y acompañado con los mejores profesionales y expertos en fútbol que te darán toda la información.