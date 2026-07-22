Eidevin López sufrió aparatosa caída en grabación con Campanita y Tebi Bernal: ¿Qué le pasó?

Eidevin López, exparticipante de La casa de los famosos Colombia 3, sufrió una caída en una grabación junto a Campanita y Tebi Bernal.

Eidevin y Tebi tuvieron varios enfrentamientos en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto: Canal RCN)

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Luego de su paso por la casa más famosa del país, Eidevin ha estado creando contenido para atraer más seguidores en sus redes sociales.

En sus clips muestra su cotidianidad, comparte vlogs de viajes y paseos, y también realiza sketches junto a sus excompañeros del reality.

En el video compartido en la cuenta de Tebi, se ve a los tres intentando recrear con sus cuerpos la silueta y los movimientos de un caballo.

Sin embargo, López terminó en el suelo tras una dura caída en la segunda toma, lo que desató la risa de Tebi y Campanita, además de las reacciones de los seguidores en plataformas digitales.

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¿Eidevin López y Tebi Bernal son amigos?

Muchos destacaron este nuevo junte, las ocurrencias que comparten y, sobre todo, la reconciliación definitiva entre Eidevin y Tebi.

Durante la competencia, aunque no protagonizaron los enfrentamientos más tensos, Eidevin y Tebi fueron rivales directos.

Tebi decidió aliarse con Alexa Torrex, con quien también tuvo un shippeo, y con el actor cucuteño Alejandro Estrada, quien finalmente se convirtió en el ganador de la temporada.

Por eso, verlos ahora unidos en proyectos digitales ha generado entusiasmo entre los seguidores, quienes celebran que las diferencias hayan quedado atrás y que el humor sea el puente de esta nueva etapa.

Campanita también compartió unas historias en Instagram en las que aparece con una peluca preparando una actuación junto a Eidevin, lo que confirma que este trío planea seguir creando contenido en conjunto.

La estrategia parece clara: aprovechar la visibilidad que les dejó el reality para abrirse camino en el mundo del entretenimiento digital.

Con dinámicas frescas, buscan mantener la atención de los fans y posicionarse como creadores de contenido más allá de la televisión.

Eidevin salió expulsado de La casa de los famosos Colombia 3. (Foto: Canal RCN)

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¿Cuándo comenzará la cuarta temporada de La casa de los famosos Colombia?

Mientras tanto, los seguidores del programa están atentos a las novedades del Canal RCN, que ya prepara la cuarta temporada de La casa de los famosos Colombia para 2027.

La expectativa por los nuevos nombres se suma al interés por las historias de quienes ya pasaron por la casa.