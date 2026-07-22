Ex de Lamine Yamal habla del futbolista y su novia Inés García: esto dijo

Tras la Copa Mundial FIFA 2026, Lamine Yamal ganó mucho más reconocimiento entre quienes no son aficionados del fútbol, por lo que su vida privada también es comentada debido a su relación con Inés García.

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La joven de 21 años fortaleció su comunidad en redes, pero también, está en la mira en las últimas horas por declaraciones pasadas a cerca del futbolista; también sobre los rumores que hay alrededor de su relación.

Lo que se ha dicho luego de que Lamine y su país se llevaran la copa del mundo a casa, es que Inés dejó a su expareja de varios años de noviazgo por estar con el jugador, sin embargo, son solo teorías, luego de ver que, por antes del mundial, ella habría terminado con el joven.

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Por estos rumores es que están criticando a la joven, porque, además, antes de Lamine, ella no habría hablado muy bien de él y de su exnovia, la cantante Nicki Nicole.

¿Qué dijo Nicki Nicole sobre Lamine Yamal e Inés García?

Luego de que se viralizaran los videos de Inés García opinando sobre el noviazgo de Lamine Yamal y Nicki Nicole, salió a la luz otro video de la cantante argentina.

Ex de Lamine Yamal sorprendió al hablar de él y de Inés García. (AFP/ Rodrigo Varela)

En medio de una entrevista en la que varios medios le hacen preguntas al parecer en un evento, se escucha que una de las periodistas le menciona a la artista a Lamine e Inés y Nicki responde: “nada, pues que sean muy felices”.

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Esto lo dice mientras ella sonríe, y repite la palabra “obvio” y tras el rato de incomodidad, agradece y se va.

¿Qué dijo Inés García cuando habló de Nicki Nicole y Lamine Yamal?

El revuelo se armó tras el video que se hizo viral de Inés García, hablando hace un tiempo sobre Lamine Yamal y Nicki Nicole, pues ella dijo que era “obvio” que la artista famosa se fijara en él por ser un futbolista.

La ex de Lamine Yamal reaccionó a su relación con Inés García. (AFP/ ODD ANDERSEN)

Así mismo, otro cljp de ella causo reacciones por la polémica respuesta que dio, ya que le preguntaron si prefería a Mbappé o Lamine Yamal y ella contestó que a Jude Bellingham.