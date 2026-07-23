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Ella es la bella esposa de Iván Marín, participante de MasterChef Celebrity

El comediante Iván Marín, participante de MasterChef Celebrity, tiene dos hijos con su pareja.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
ivan marin en masterchef celebrity
Esta es la familia de Iván Marín, de MasterChef Celebrity/Canal RCN

El comediante Iván Marín ha cautivado a millones de televidentes con su particular humor y curiosas recetas en MasterChef Celebrity, producción que se estrenó este martes 21 de julio por el Canal RCN y que puedes ver de lunes a viernes a las 9 p.m.

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¿Quién es la esposa de Iván Marín?

El también actor ha llamado la atención de los fanáticos de esta competencia no solo por su personalidad, sino también ha causado intriga por su vida personal.

familia de masterchef celebrity

El risaraldense se encuentra casado hace más de 10 años con la creadora de contenido Leidy Silva, quien además es su mánager.

Iván Marín suele compartir contenido en sus redes sociales junto a su esposa, donde constantemente le reitera lo mucho que la ama.

Según ha confesado el comediante en varias ocasiones, fue su esposa quien dio el primer paso de conquista, pues él era bastante tímido.

A partir de allí, ambos lograron conectar y formar una gran relación, de la que surgieron dos hijos.

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¿Cuántos hijos tiene Iván Marín?

El comediante tiene dos hijos con su esposa Leidy Silva, Nicolás y Julieta, quienes son todos unos adolescentes y con quienes también comparte contenido en sus redes sociales, demostrando la gran relación que tiene con ellos.

esposa de ivan marin en masterchef celebrity

La más reciente publicación familiar que reveló Marín fue en el Mundial 2026, donde los cuatro asistieron al partido de la Selección Colombia contra la Selección de Portugal en la fase de grupos de la Copa del Mundo, donde quedaron empatados.

"Los Marín cumplimos el sueño de ver jugar a nuestra Selección Colombia en el Mundial 2026. Fue hermoso terminar como cabeza de grupo tras enfrentar a la Portugal de Cristiano Ronaldo, pero todos sabemos que era gol de Dávinson", escribió en su momento.

Tras su revelación, logró miles de corazones y comentarios donde los llenaron de elogios por la gran familia que han conformado.

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Recuerda que, puedes ver todas las ocurrencias del comediante en MasterChef Celebrity en las noches en el Canal RCN, donde demostrará su habilidades gastronómicas o fallas, pues recientemente se ganó el delantal negro tras no convencer a los jurados.

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