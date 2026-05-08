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Reconocido creador de contenido fue trasladado al hospital tras un preocupante crisis nerviosa

El reconocido bloguero preocupó a sus seguidores durante una transmisión en vivo y fue trasladado a un centro médico.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Famoso bloguero de celebridades preocupó a sus seguidores y terminó en el hospital
Conmoción por reconocido bloguero: terminó en el hospital tras una transmisión en vivo (Foto freepik)

Un reconocido periodista de entretenimiento y uno de los blogueros de celebridades más influyentes de Estados Unidos generó preocupación entre sus seguidores luego de protagonizar un delicado episodio durante una transmisión en vivo.

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Las imágenes, que comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, despertaron la alarma de quienes seguían la emisión, al punto de que varios usuarios decidieron comunicarse con los servicios de emergencia para solicitar ayuda.

Horas después, medios internacionales confirmaron que el creador de contenido fue trasladado a un centro médico.

¿Quién es el bloguero que preocupó a sus seguidores?

Se trata de Mario Armando Lavandeira Jr., conocido mundialmente como Perez Hilton, bloguero estadounidense considerado uno de los pioneros en el cubrimiento digital de la vida de las celebridades.

Su portal comenzó a ganar popularidad en 2004 gracias a publicaciones sobre artistas, actores y figuras del entretenimiento, caracterizadas por un estilo polémico, directo y cercano al sensacionalismo.

A lo largo de su carrera se convirtió en una de las voces más influyentes de la farándula estadounidense, aunque también ha protagonizado múltiples controversias por la forma en que abordó la vida privada de varias celebridades.

Entre las críticas que ha recibido a lo largo de los años se encuentran señalamientos por publicar información personal sobre artistas y por presionar públicamente a algunas figuras para hablar de aspectos privados de sus vidas.

Preocupación por Perez Hilton: fue hospitalizado tras un delicado momento en un en vivo
Perez Hilton generó preocupación tras una transmisión en vivo; terminó en el hospital (Foto Ethan Miller / AFP)

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¿Qué ocurrió con Perez Hilton?

De acuerdo con la información divulgada por medios estadounidenses, Perez Hilton estaba realizando una transmisión en vivo cuando protagonizó un episodio donde se lastimaba asimismo, lo que preocupó a quienes seguían la emisión.

Los espectadores, al percatarse de lo que ocurría, comenzaron a contactar a las autoridades y a los servicios de emergencia para solicitar una verificación de su estado de salud.

Poco después, unidades de emergencia llegaron hasta su vivienda y, tras evaluar la situación, decidieron trasladarlo a un hospital para recibir atención médica.

Según los primeros reportes, el bloguero se encontraba solo en su residencia cuando ocurrieron los hechos y habría atravesado una fuerte crisis mental.

Hasta el momento no se conocen mayores detalles sobre su estado de salud ni se ha emitido un pronunciamiento oficial por parte de Perez Hilton o de su equipo.

Perez Hilton alarmó a sus seguidores durante un en vivo y fue llevado a un hospital
Preocupación por Perez Hilton: fue hospitalizado tras un delicado momento en un en vivo (Foto David Becker / AFP)
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