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Lamine Yamal reapareció en Cartagena y este fue su comentado gesto con los colombianos

Lamine Yamal se viralizó tras su actitud cuando fanáticos colombianos lo saludaron en Cartagena, generando reacciones por lo que hizo.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Lamine Yamal reapareció en Cartagena y este fue su gesto con los colombianos
Lamine Yamal sorprendió con su reacción al encontrarse con colombianos. (AFP/ ODD ANDERSEN)

El pasado domingo 2 de agosto, se conoció que Lamine Yamal está en Colombia, pues compartió en redes una foto acompañado de algunos familiares junto a una bandera de la tricolor.

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Esto, sin duda generó reacciones en redes debido a que el ganador de La Copa del Mundo 2026 decidiera vacacionar en el país cafetero, tras haber logrado la victoria más importante del mundo, el pasado domingo 19 de julio.

El joven futbolista, ha causado sensación debido que, a su corta edad ya se ganó la Eurocopa y, además, el Mundial, pues con 19 años ha logrado conquistar el mundo y su presencia en la cancha promete bastante, por eso, se ha ganado una gran fanaticada.

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Por ahora, a través de las redes circulan diferentes clips del español disfrutando de Colombia y sus reacciones ante el cariño que ha recibido, ha dado de qué hablar.

¿Cuál es el video de Lamine Yamal en Cartagena?

Desde que se supo que Lamine Yamal está en Cartagena, los colombianos se han sentido orgullosos que una estrella del fútbol como él, haya elegido al país cafetero como destino para vacacionar.

Lamine Yamal sorprendió con su reacción al encontrarse con colombianos
Lamine Yamal fue captado en Cartagena y su reacción se hizo viral. (AFP/ Oscar DEL POZO)

Es por eso que, los ciudadanos en Cartagena no han dejado pasar la oportunidad para saludarlo y darle algo de cariño, por toda la admiración que siente hacia él.

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En lo que se alcanza a ver en los diferentes clips, es que los fanáticos se acercaron hasta donde estaba él para grabarlo y saludar, pero el español solo movió su mano para decir hola e ingresó a su camioneta, mientras lo guardaban sus guardaespaldas.

¿Lamine Yamal ha dicho algo sobre Colombia en sus vacaciones?

Hasta el momento, Lamine Yamal no ha publicado nada en sus redes sociales sobre sus vacaciones en Colombia, pues se supo que estaba en Cartagena debido a que los turistas y ciudadanos publicaron el clip mencionado anteriormente.

Lamine Yamal fue captado en Cartagena y su reacción se hizo viral
Lamine Yamal reapareció en Cartagena y este fue su gesto con los colombianos. (AFP/ Florencia Tan Jun)

Tampoco se le ha visto que esté con su novia Inés García, porque lo que se alcanzó a detallar es que él estaba solo cuando ingresó a su auto.

Por ahora, se sabe que a él le gusta este país, ya que hace unos meses posó en video con la camiseta de la Selección Colombia.

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