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Hassam se pronunció tras confirmarse el fallecimiento de Alfonso Lizarazo

El humorista Hassam se despidió de Alfonso Lizarazo con un sentido mensaje e imagen.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Hassam sobre muerte de Alfonso Lizarazo
Hassam compartió emotivo mensaje tras muerte de Alfonso Lizarazo. (Fotos Canal RCN y Colprensa)

El mundo del entretenimiento está consternado tras el fallecimiento del histórico presentador Alfonso Lizarazo.

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¿Cómo reaccionó Hassam al fallecimiento de Alfonso Lizarazo?

El fallecimiento de Alfonso Lizarazo, ocurrido este martes 4 de agosto a los 85 años, ha provocado múltiples reacciones por parte de humoristas, presentadores y artistas.

Uno de ellos fue Gerly Hassam Gómez Parra, mejor conocido como Hassam, quien, a través de sus redes sociales, compartió una foto y emotivo mensaje en el que recordó la importancia que tuvo Lizarazo en su carrera, pese a que no coincidieron durante muchos años.

Entré al programa tiempo después de su salida, lo conocí cuando creó: Dios mediante comediante.

Así despidió a Hassam a Alfonso Lizarazo

Hassam resaltó el legado que dejó Alfonso Lizarazo al impulsar espacios que sirvieron como plataforma para cientos de humoristas colombianos.

El humorista también envió un mensaje de condolencias a los familiares y amigos del presentador.

No fui muy allegado, pero fue el creador del programa que me dio la oportunidad de dedicarme al humor. QEPD y fortaleza a su familia.

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¿Qué se sabe del fallecimiento de Alfonso Lizarazo?

La publicación de Hassam se suma a las muestras de afecto que han compartido otros humoristas y personalidades de la televisión, quienes han recordado a Lizarazo como uno de los grandes del entretenimiento nacional.

Alfonso Lizarazo falleció en Barranquilla luego de enfrentar durante varios meses un delicado estado de salud. Hasta el momento los familiares del presentador no han sacado un comunicado oficial con las causas de su muerte.

Sin duda algina, el reconocido presentador, productor y comunicador dejó un legado de más de cuatro décadas en la radio y la televisión, convirtiéndose en una de las figuras más influyentes del entretenimiento en Colombia.

Su partida marca el adiós de uno de los comunicadores más influyentes del país, cuyo legado permanece vigente en la televisión colombiana.

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