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Duelo en la música, falleció reconocido artista tras graves quebrantos de salud: ¿quién fue?

La música se viste de luto tras confirmarse el fallecimiento de reconocido artista a causa de una crítica enfermedad.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Duelo en la música, falleció reconocido artista tras graves quebrantos de salud: ¿quién fue?
¿Quién fue el reconocido artista que falleció en las últimas horas? | Foto: Canal RCN

En las últimas horas, el mundo de la música se viste de luto tras confirmarse el doloroso fallecimiento de un reconocido artista, quien dejó un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional.

Por el momento, la noticia ha dejado una gran variedad de opiniones por parte de los internautas en las redes sociales frente al desafortunado fallecimiento del cantante.

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¿Quién fue el reconocido artista que falleció en las últimas horas de manera inesperada?

El nombre de José Antonio Carmona, más conocido como Pepe Habichuela, se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales no solo por su gran habilidad en el campo artístico, sino también, por confirmarse su desafortunado fallecimiento.

Duelo en la música, falleció reconocido artista tras graves quebrantos de salud: ¿quién fue?
Así se confirmó el doloroso fallecimiento de Pepe Habichuela. | Foto: Freepik

La noticia fue principalmente confirmada a través de un comunicado compartido por parte de el medio internacional ‘El País’, quien expresó la dolorosa noticia de Pepe Habichuela, con las siguientes palabras:

“El guitarrista flamenco Pepe Habichuela (José Antonio Carmona Carmona) ha fallecido a los 82 años en Madrid, donde residía, tras una enfermedad que lo tenía apartado de los escenarios desde el verano de 2024, cuando acumuló sus últimos reconocimientos: homenajes en las Noches del Botánico de Madrid, en el Festival Flamenco On Fire de Pamplona y Castillete de Oro del Festival de La Unión, entre otros”, reveló el medio en la descripción de la publicación.

Lo que se sabe acerca de la muerte de Pepe Habichuela fue a causa de una complicada enfermedad pulmonar, la cual lo alejó de los escenarios desde el 2024.

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¿Cuál fue el importante legado que dejó Pepe Habichuela a lo largo de su amplia trayectoria profesional?

Es clave mencionar que Pepe Habichuela se destacó a lo largo de su amplia trayectoria profesional en dejar un importante legado en su carrera, principalmente, en el flamenco, jazz y otros estilos musicales.

Duelo en la música, falleció reconocido artista tras graves quebrantos de salud: ¿quién fue?
Este fue el importante legado que dejó Pepe Habichuela en su carrera. | Foto: Canal RCN

Así también, Pepe Habichuela obtuvo importantes reconocimientos a lo largo de su amplia trayectoria profesional, en especial, por su gran habilidad en el campo de la música, principalmente, en la guitarra, en que tuvo la oportunidad de relucir en su carrera a lo largo de su amplia trayectoria, dejando un importante legado.

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