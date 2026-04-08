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Lina Tejeiro respondió qué haría si su hijo se parece a Iván Marín: "Se imaginan"

Internauta sorprendió a Lina Tejeiro con una curiosa pregunta sobre Iván Marín y su hijo Gael: así reaccionó.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Lina Tejeiro reveló qué haría si su hijo se parece a Iván Marín
Lina Tejeiro se sinceró sobre Iván Marín. (Fotos Canal RCN)

Lina Tejeiro e Iván Marín no han parado de ser tema de conversación en redes tras sus diferencias y pullas en MasterChef Celebrity 2026.

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¿Qué reveló Lina Tejeiro sobre Iván Marín tras sus rifirrafes en MasterChef Celebrity?

Durante los últimos días los televidentes han sido testigos de la tensa relación entre Lina Tejeiro y su compañero Iván Marín.

La actriz ha sido sincera al asegurar que no está conforme que su compañero supuestamente haya avanzado en la competencia sin esforzarse y con ayuda de los retos en equipos y parejas.

Lina Tejeiro decidió pronunciarse al respecto a través de un live en TikTok en el que aseguró que sus diferencias con Iván son cosa de la competencia y que fuera de ella se hablan normal.

Me hablo con Iván, hoy nos hablamos en el grupo, solo que a la gente y a mí nos gusta ver el mundo arder.

Esposa de Iván Marín reaccionó a la polémica con Lina Tejeiro
Lina Tejeiro se sinceró sobre Iván Marín. (Foto/ Canal RCN)

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¿Cómo reaccionaría Lina Tejeiro si su hijo se parece a Iván Marín, su compañero de MasterChef?

Ante esta aparente 'rivalidad' y pullas en la competencia, un internauta le dejó una curiosa pregunta en medio de la transmisión en vivo.

El internauta le preguntó sobre qué haría si su hijo terminara pareciéndose al comediante.

Lejos de incomodarse, Lina respondió entre risas y aprovechó para aclarar cómo es actualmente su relación con él.

Se imaginan que me salga igualito a Iván, nada qué hacer, igual es mío.


Asimismo, le indagaron a la actriz sobre a quién le ha cogido fastidio durante el embarazo, lo que aprovechó la llanera para encender la polémica por lo que ha pasado también con el chef Nicolás de Zubiría.

A Iván y a Nicolás (risas).

La actriz ha demostrado que tiene una personalidad sin filtro en MasterChef Celebrity y esto divide opiniones en redes.

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