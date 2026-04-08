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Lina Tejeiro se sinceró sobre Nicolás de Zubiría tras cruce: "No es mi pana"

Lina Tejeiro habló con total sinceridad sobre la relación que tiene actualmente con Nicolás de Zubiría.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Lina Tejeiro se sinceró sobre su relación con Nicolás de Zubiría
Lina Tejeiro se sinceró sobre Nicolás de Zubiría. (Fotos Canal RCN)

Durante un reciente live en TikTok, Lina Tejeiro habló con total sinceridad sobre la relación que mantiene actualmente con el chef Nicolás de Zubiría tras lo sucedido en MasterChef Celebrity 2026.

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¿Qué reveló Lina Tejeiro sobre Nicolás de Zubiría tras su cruce en MasterChef Celebrity?

El capítulo del 3 de agosto en MasterChef Celebrity dejó uno de los momentos más comentados de la temporada luego del fuerte rifirrafe entre Lina Tejeiro y el chef Nicolás de Zubiría.

Tras este cruce, varios seguidores aprovecharon un live de TikTok de la actriz para preguntarle cómo quedó su relación con el jurado después de lo ocurrido.

La participante respondió sin rodeos a sus seguidores y dejó claro cómo es su relación actual y fuera de la pantalla con el chef Nicolás tras su cruce en la competencia.

Lina Tejeiro habló tras su cruce con Nicolás de Zubiría
Lina Tejeiro y Nicolás de Zubiría tuvieron discusión en MasterChef. (Fotos Canal RCN)

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¿Cómo es la relación de Lina Tejeiro con Nicolás de Zubiría fuera de MasterChef Celebrity?

Lina Tejeiro fiel a su personalidad respondió que lo que pasó en el reto había quedado allí, ya que era parte de la competencia y tensión del momento.

Sin embargo, la llanera reveló que su relación con Nicolás y los otros jurados, Belén y Jorge, tampoco era la más cercana.

La actriz contó que el vínculo con los jurados es muy diferente al que se crea entre los participantes, ya que la dinámica del programa hace que compartan mucho menos tiempo fuera de las grabaciones de los retos.

Yo no hice tanto parche con los chefs porque ellos están a parte, entonces uno no convive con ellos como con los compañeros.

Lina dejó claro que entre ambos existe una relación cordial y de respeto, pero que no mantienen una amistad fuera del programa.

Si lo veo lo saludo, normal, pero no es mi pana.


Asimismo, aseguró que, aunque ha recibido fuertes críticas por su reacción con el chef no se arrepiente de lo que sucedió ya que a diferencia de muchas personas ella siempre se ha caracterizado por decir lo que piensa y siente.

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