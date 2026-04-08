Iván Marín envió sentido mensaje tras su diferencia con Lina Tejeiro

El último capítulo de MasterChef Celebrity Colombia 2026 dejó un sin sabor a algunos televidentes, quienes reaccionaron a las diferencias que se presentaron entre Lina Tejeiro e Iván Marín, pues la actriz lanzó comentarios que incomodaron a su compañero.

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Lo que ocurrió, no solo generó reacciones entre los seguidores del programa, sino entre algunos famosos como Jorge Enrique Abello, quien dejó su opinión en uno de los comentarios de la publicación del Canal RCN, en defensa del comediante.

Por su lado, Julieta Piñeres también dejó saber que apoyó a Lina, al decir que era su fan en uno de los clips de redes en donde reunieron los clips de la polémica conversación de la actriz y Claudia Bahamón, en donde ella dejó saber que no quería trabajar con su compañero en el reto.

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En cuanto Iván, él reaccionó en sus historias de Instagram con un sentido mensaje para sus seguidores y compañeros.

¿Cuál fue la reacción de Iván Marín tras cruce con Lina Tejeiro?

Iván Marín reapareció en sus redes luego del comentado capítulo de MasterChef Celebrity y en una historia con su foto en la cocina más famosa del mundo, escribió un sentido mensaje:

Iván Marín reaccionó tras el incómodo momento que vivió con Lina Tejeiro. (Foto/ Canal RCN)

“Muchos no tienen fe en mí y los entiendo, pero sueño con poder sorprenderlos”, expresó.

Con esta reacción, generó emociones entre los internautas, porque algunos se pusieron de su lado, mientras que otros entienden a Lina, debido a que es un juego.

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En cuanto a Tuto Patiño, quien quiso trabajar con él en el reto, el comediante le agradeció por haberlo apoyado cuando rompió en llanto.

¿Qué dijo Lina Tejeiro tras el capítulo de MasterChef Celebrity Colombia?

Lina Tejeiro, por su parte, expresó a través de ‘X’ que, tienen muy romantizado el reality, pero que, ella dijo lo que sentía y no lo que los demás querían escuchar, pero fue cuestionada no por lo que dijo, sino cómo lo dijo.

l sentido mensaje de Iván Marín tras el comentario de Lina Tejeiro. (Foto/ Canal RCN)

De hecho, fue la protagonista de este último episodio, ya que también fue muy honesta al decirle a Nicolás De Zubiría que es difícil complacerlo.

Esto también generó las reacciones e incluso de sus compañeros.