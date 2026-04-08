Desde que inició la actual temporada de MasterChef Celebrity, varios internautas se han preguntado acerca de la vida sentimental de los participantes que hacen parte de la cocina más famosa del país.

De este modo, el locutor y actor Gustavo ‘Tavo’ Bernate ha sorprendido al demostrar su gran habilidad en la cocina más famosa del país y, de igual modo, por todos los detalles que ha compartido de su vida personal junto a su bella pareja con quien tiene un hijo.

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¿Quién es la bella esposa de Tavo Bernate?

El nombre de Claudia Burgos se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales al ser la bella pareja de Tavo Bernate, participante de MasterChef Celebrity.

Ella es la bella pareja de Tavo Bernate. | Foto: Canal RCN

En la actualidad, Claudia cuenta con más de seis mil seguidores a través de su cuenta oficial de Instagram en la que comparte varios acontecimientos de su vida y, de igual modo, por ser creadora de contenido digital, por varios acontecimientos que comparte en sus redes sociales.

En una reciente publicación que compartió Claudia en sus redes sociales se evidencia un video de la felicidad que ha sentido por todo lo que ha construido junto a su hijo, quien es su mayor fuente de inspiración, fruto de su relación sentimental con Tavo Bernate.

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¿Cómo ha sido la participación de Tavo Bernate en la cocina de MasterChef Celebrity?

Desde que inició la actual edición de MasterChef Celebrity, los participantes que hacen parte de la cocina más famosa del país, los televidentes se han sorprendido con la participación de Tavo Bernate.

Así ha sido la participación de Tavo Bernate en la cocina de MasterChef. | Foto: Canal RCN

En una de las recientes publicaciones que compartió Tavo Bernate a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 297 mil seguidores, se ha visto reflejado que tiene una buena amistad con Iván Marín.

Así también, los televidentes se encuentran bajo la expectativa frente al valioso aprendizaje que Tavo y sus compañeros han adquirido en la cocina de MasterChef Celebrity gracias al aprendizaje que han tenido gracias al jurado conformado por: Belén Alonso, Jorge Rausch y Belén Alonso, quienes han sido críticos con sus comentarios y, de igual modo, han estado bajo la expectativa del aprendizaje de cada celebridad.