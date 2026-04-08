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Reconocido futbolista de la Selección Colombia reveló el difícil momento que enfrentó en su pasado

El futbolista de la Selección Colombia reveló en plena entrevista el crítico momento que enfrentó cuando tenía 10 años.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Futbolista de la Selección Colombia confesó el fuerte impacto que recibió en su infancia, ¿quién?
Esta fue la confesión que hizo Gustavo Puerta de su pasado. | AFP: Leonardo Fernandez

En las últimas horas, un reconocido futbolista de la Selección Colombia se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales por una dolorosa confesión que hizo acerca de un complicado momento que enfrentó en su infancia cuando tenía 10 años.

Además, los internautas han generado una gran variedad de opiniones a través de las distintas plataformas por el complicado momento emocional que vivió el futbolista frente a la crítica situación que enfrentó en su pasado.

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¿Quién es el reconocido futbolista que hizo una dolorosa confesión de su pasado?

Futbolista de la Selección Colombia confesó el fuerte impacto que recibió en su infancia, ¿quién?
Esto dijo Gustavo Puerta sobre su pasado. | AFP: Raúl Arboleda

El nombre de Gustavo Puerta se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas no solo por ser un reconocido futbolista que hace parte de la Selección Colombia, sino también, por una reciente confesión que hizo de su vida personal en su pasado.

Recientemente, Gustavo Puerta fue entrevistado por parte del medio digital llamado ‘Un Break’, en el que hizo una desgarradora confesión frente a un lamentable suceso que vivió en su pasado cuando tuvo un accidente a raíz de un fuerte impacto en su cuerpo:

“Lastimosamente tenía 10 años en febrero del 2014 y cuando salí a hacerle un mandado a mi padre a reclamarle un dinero y en trayecto de vuelta, vienen persiguiendo a un joven que lo querían m#t#r, mientras que yo iba pasando en la bicicleta y desafortunadamente me impacta una bal*. Alcanzo a tirar la cicla y cuando siento el reflejo, no sentí nada”, reveló Gustavo Puerta.

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¿Cuál fue la reacción de Gustavo Puerta por el lamentable hecho que enfrentó en su pasado?

A raíz de la reciente confesión que hizo Gustavo Puerta frente al complicado momento que tuvo a nivel emocional, reveló que para él fue difícil saber que podía perder la movilidad, pues, el fútbol es una de sus mayores fuentes de inspiración:

Futbolista de la Selección Colombia confesó el fuerte impacto que recibió en su infancia, ¿quién?
Esto dijo Gustavo Puerta, futbolista de la tricolor sobre su pasado. | AFP: Leonardo Fernandez

“Cuando voy a verme, tenía un hueco gigante en la pierna. Pero la bal* no salió, luego me ayudaron y me desmayé del dolor. La mejor respuesta que me dieron fue cuando me dijeron que si iba a jugar. Ya cuando llegó el 2018, me sacaron la bal*”, reveló Gustavo Puerta.

A raíz de esta confesión, Gustavo se ha destacado por ser uno de los futbolistas más destacados de la Selección Colombia, quien cautivó con su participación en el Mundial 2026.

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