Murió Alfonso Lizarazo, histórico presentador y pionero de la televisión colombiana

La televisión colombiana está de luto tras confirmarse en las últimas horas el fallecimiento de Alfonso Lizarazo.

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¿Qué se sabe del fallecimiento de Alfonso Lizarazo?

Colombia despide a una de las figuras más influyentes de su historia televisiva. Alfonso Lizarazo Sánchez falleció este martes 4 de agosto a los 85 años, dejando un legado que trascendió la pantalla.

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, colegas, humoristas y personalidades del entretenimiento expresaron mensajes de condolencia a través de redes sociales a sus familiares.

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¿Cuáles fueron las causas de muerte de Alfonso Lizarazo?

De acuerdo con la información preliminar conocida, el reconocido comunicador atravesaba desde hacía varios meses por un delicado estado de salud, situación que se habría agravado en las últimas semanas.

Aunque su familia no ha confirmado las causas específicas de su deceso, allegados señalaron meses atrás que el deterioro de su condición venía siendo progresivo.

Cabe resaltar que, Alfonso Lizarazo durante los últimos años se mantuvo alejado de la vida pública.

Su aparición más reciente ocurrió en diciembre de 2025, cuando familiares y allegados compartieron imágenes de la celebración de su cumpleaños número 85.

La última aparición de Alfonso Lizarazo había sido en diciembre de 2025. (Foto Colprensa)

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¿Quién fue Alfonso Lizarazo y por qué era famoso?

Nacido en Bucaramanga el 29 de diciembre de 1940, Lizarazo inició su carrera en la radio como operador y locutor.

Durante la década de 1960 impulsó la música juvenil en Colombia al dirigir Radio 15 y organizar la gira "Milo a gó-gó", una iniciativa que reunió a reconocidos artistas y acercó este género a miles de jóvenes colombianos.

Posteriormente dio el salto a la televisión, donde se consolidó como productor, presentador y creador de formatos que marcaron a varias generaciones.

Su aporte al entretenimiento también incluyó la creación del Festival Internacional del Humor, un evento que reunió en Colombia a destacados exponentes de la comedia de diferentes países y fortaleció el intercambio cultural en este género.

Su vida pública también estuvo marcada por episodios difíciles. En 1994 fue secuestrado por el Movimiento Jaime Bateman Cayón y permaneció cinco días en cautiverio antes de ser liberado.