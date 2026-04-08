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Estas fueron las palabras de despedida de Angélica Blandón tras su eliminación en MasterChef Celebrity

Angélica Blandón compartió las enseñanzas que le dejó el programa y las habilidades que adquirió en la competencia.

SuperLike Por: Laura Pineda
Angélica Blandón confesó cómo afrontó la eliminación
Angélica Blandón compartió una emotiva publicación en la que habló sobre su experiencia en MasterChef Celebrity (Foto por Canal RCN).

La actriz, Angélica Blandón, compartió como se sintió tras su eliminación, el pasado viernes 31 de julio, en MasterChef Celebrity y confesó cómo asumió su derrota tras fallar con su preparación en el reto de salsas.

Angélica Blandón habló sobre su eliminación en MasterChef Celebrity
Angélica Blandón tomó su eliminación como un gran aprendizaje (Foto por Canal RCN).

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¿Qué dijo Angélica Blandón sobre su eliminación en MasterChef Celebrity?

Angélica Blandón compartió recientemente un carrusel de fotografías donde se logran ver momentos memorables de su participación en la cocina más famosa de Colombia.

En esta ocasión, la actriz también aprovechó la oportunidad para compartir un emotivo mensaje sobre cómo fue su experiencia en el programa y dio a conocer cómo se sintió tras su eliminación en MasterChef Celebrity.

Uno no siempre controla cuánto dura una experiencia; sí puede decidir desde dónde la cuenta. Yo decido contarla desde el aprendizaje, el humor y la gratitud.

Además, les pidió a sus seguidores que continuaran viendo el programa, y agradeció por la oportunidad.

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¿Cuál fue la reacción de Verónica Blandón tras preparar el plato que la eliminó de MasterChef Celebrity?

En el programa de Buen Día Colombia, la actriz compartió que la elección de la proteína en el reto de salsas no fue su mejor decisión.

Si pudiera retroceder el tiempo hubiera escogido cualquier otra presa de pollo, otra proteína, menos esa.

También agregó que el tiempo le jugó en contra, pues la cocción en el horno no fue suficiente, y afirmó que también tuvo un bloqueo mental durante el reto.

Esos espacios no son solo para medir qué tan buen cocinero eres o no, sino cómo lo haces bajo presión con cámaras, cansado ya de la semana de grabación. Son muchas cosas.

Además, afirmó que no solo se trata de cocinar buenos platos, sino de ser estratégico en todo momento.

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¿Qué dijo Angélica Blandón sobre sus compañeros en MasterChef Celebrity?

Durante la entrevista con Buen Día Colombia, la actriz habló sobre sus compañeros en el programa, y respondió algunas preguntas sobre si ella merecía salir de la competencia. Pues algunos internautas opinaron que otros participantes debieron ser eliminados en lugar de Angélica Blandón.

Pues es un juego. Yo creo que cuando uno entra a un reality uno quiere llegar a la final o por lo menos estar lo más cerca posible, pero también existe la posibilidad de que entres y puedas salir en cualquier momento.

Angélica Blandón afirmó que hay que ser fuertes mentalmente para afrontar la competencia
Angélica Blandón confesó que tuvo un presentimiento sobre su eliminación de MasterChef Celebrity (Foto por Canal RCN).

Además, cuando le preguntaron sobre la hamburguesa que preparó Martha Restrepo comparado con su plato, Angélica Blandón afirmó que ella presentía su salida de la competencia a pesar de todos sus esfuerzos, pues era un reto de salsas y la actriz no tiene tanta experiencia preparándolas ya que no las consume en su cotidianidad.

No obstante, la actriz dejó muy claro que dio su mayor esfuerzo y afirmó que fue una experiencia enriquecedora.

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