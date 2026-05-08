Nuevo temblor sacudió a Colombia este miércoles: ¿cuál fue su magnitud?

En horas de la mañana de este miércoles 5 de agosto, el Servicio Geológico colombiano reportó el más reciente temblor que sacudió al país.

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Durante las últimas horas, se han presentado 8 eventos sísmicos, el primero se registró a las 00:29 de la media noche y desde entonces, ha habido otras réplicas.

E incluso, en Río Grande, Panamá, tembló muy fuerte con una magnitud de 5.1, con una profundidad superficial, pues la entidad hizo rápidamente la alerta por la alta magnitud.

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Así mismo, compartieron el boletín actualizado del sismo en Filipinas, el cuál llegó a 6.3 de magnitud, pues es el temblor más fuerte registrado en las últimas horas; por ahora, en Colombia no ha habido mayor riesgo o alguna emergencia tras los repetidos sismos que se han evidenciado en las últimas semanas.

¿De cuánto fue el sismo que sacudió a Colombia en la mañana de este miércoles?

De acuerdo con el boletín actualizado del Servicio geológico colombiano, sobre las 7:56 de la mañana de este miércoles, tembló en el país con una magnitud de 3.1.

Nuevo temblor sacudió a Colombia este miércoles. (Foto/ Freepik)

Su epicentro fue en Dabeiba, Antioquia uy se alcanzó a sentir en los municipios Uramita y Frontino, a pocos kilómetros de donde se registró.

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Hasta el momento ningún ciudadano ha reportado alguna emergencia, y tampoco han comentado en redes si alcanzaron a sentir el evento sísmico.

¿En dónde más ha temblado durante las últimas horas en Colombia?

A través del portal web oficial del Servicio Geológico colombiano, en su visor de sismos se ven los detalles de las veces que ha temblado en las últimas horas en el país.

Además de Antioquia, en Los Santos Santander es donde más se han sentido los temblores, pues allá se registraron cuatro sismos en lo que va de este miércoles.

Nuevo movimiento sísmico sorprendió a Colombia este miércoles. (Foto/ Freepik)

Así mismo, en Puente Nacional y Piedecuesta en ese mismo departamento, ha temblado y la mayor magnitud que se registró fue de 2.5 a las 4:54 am en Los Santos.

Mientras que, en los demás territorios mencionados, su magnitud fue de 2.2 y 2.3 en diferentes horas de la madrugada, con profundidad que supera los 110 kilómetros.