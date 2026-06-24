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Karina García confiesa que no le tenía fe al fotógrafo del anuncio de su embarazo, ¿qué pasó?

Karina García explicó la razón por la que cambió de opinión sobre el trabajo del fotógrafo que inmortalizó su tercer embarazo.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
El detalle que hizo cambiar de opinión a Karina García sobre el fotógrafo de su embarazo
El detalle que hizo cambiar de opinión a Karina García sobre el fotógrafo de su embarazo. (Foto Canal RCN | Freepik).

Karina García reveló un detalle inesperado sobre la sesión de fotos con la que anunció su embarazo junto a Kris R, pues confesó que al inicio no tenía mucha confianza en el trabajo del fotógrafo encargado de capturar este momento especial.

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¿Por qué Karina García no le tenía fe al fotógrafo de su embarazo?

Durante la tarde de este miércoles 24 de junio Karina García sorprendió a sus cientos de seguidores en redes sociales con la confirmación oficial de su embarazo, tras semanas de especulaciones.

Karina Garcia en La casa de los famosos Colombia.
Karina García confirmó su embarazo con el cantante Kris R. Foto | Canal RCN.

El anuncio de la creadora de contenido se realizó por medio de una sesión fotográfica compartida a través de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, junto a su pareja sentimental Kris R, y padre de su bebé.

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Aunque el anuncio había generado gran emoción, un comentario por parte de la influenciadora sobre el fotógrafo generó desconcierto entre sus seguidores, pues aunque dejó claro que su trabajo le había parecido impecable aseguró que no le tenía fe al profesional: “Teso, no te tenía fe”.

Varios internautas se cuestionaron dicho mensaje, asegurando que el profesional era un gran fotógrafo. Sin embargo, la realidad es que Karina habría lanzado el comentario poco después de que el mismo artista confesara que era la primera vez que tomaba fotografías de este estilo. “Primeras fotos que hice así, pero me encantaron”, afirmó.

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¿Cuántos hijos tiene Karina García?

Vale la pena recordar que con el bebé que viene en camino, Karina García tendría tres hijos. La primera es Isabella Vargas, fruto de su relación con Felipe Vargas; el segundo es Valentino, hijo que tuvo con Santiago Mesa Velázquez, conocido como ‘Smayv’, y finalmente el bebé que espera junto al cantante urbano Kris R.

Por lo pronto, Karina García no ha revelado públicamente cuántos meses de embarazo tiene, aunque sus seguidores han especulado sobre el tiempo de gestación por el tamaño de su pancita y se espera que en los próximos días revela más detalles de esta nueva etapa de su vida.

Reacciones que dejó el embarazo de Karina García con Kris R: esto dijeron Westcol, Blessd y Yailin
Karina García confirmó su embarazo con Kris R. | Foto: Canal RCN
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