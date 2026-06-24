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Los mejores memes que dejó la predicción de una abducción alienígena en el partido de Brasil

Los memes inundaron las redes luego de la supuesta abducción extraterrestre en el Brasil vs. Escocia, pero si hubo un terremoto.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Abducción alienígena en el partido de Brasil
Memes tras la predicción de una abducción extraterrestre en el Brasil vs Escocia. (Fotos: AFP y Freepik)

La vidente brasileña Vó Bahiana volvió a convertirse en tendencia luego de asegurar que, durante el partido entre Brasil y Escocia, disputado el miércoles 24 de junio en Miami por el Mundial 2026, ocurriría una supuesta abducción extraterrestre.

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¿Qué dijo Vó Bahiana sobre el partido entre Brasil y Escocia?

La creadora de contenido, que cuenta con millones de seguidores en redes sociales, publicó varios videos en los que explicó que había tenido un sueño repetitivo relacionado con el encuentro deportivo.

Según contó, en esas imágenes veía naves espaciales descendiendo sobre el estadio en Miami y llevándose a futbolistas y aficionados.

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La vidente aseguró que el fenómeno comenzaría con la aparición de una primera nave sobre el estadio de Miami y luego varios jugadores brasileños serían abducidos directamente desde el terreno de juego.

Abducción alienígena en el partido de Brasil
Memes tras la predicción de una abducción extraterrestre en el Brasil vs Escocia. (Foto: AFP)

También afirmó que después llegaría una nave de mayor tamaño que afectaría a cientos de personas ubicadas en las tribunas. La brasileña señaló que las imágenes que vio en su sueño le generaron miedo y preocupación.

Sin duda las palabras de esta vidente comenzaron a circular en redes sociales y generó expectativa por lo que supuestamente iba a ocurrir en el compromiso entre Brasil y Escocia.

¿Qué pasó finalmente con la predicción de Vó Bahiana en el partido de Brasil - Escocia?

El encuentro se llevó a cabo este miércoles a las 5 de la tarde hora colombiana donde el partido de Brasil y Escocia tuvo un desarrollo con normalidad y no ocurrió ninguno de los hechos anunciados por la vidente.

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Tras el resultado, las redes sociales se llenaron de memes, comentarios y videos con IA en donde los usuarios hacían alusión a la supuesta abducción alienígena.

En las imágenes se observa supuestamente a varios jugadores brasileños corriendo mientras una gran nave espacial sobrevuela el estadio. Además, algunas personas aparecen siendo elevadas por un haz de luz que sale de la estructura.

No obstante, varios usuarios señalaron una curiosa coincidencia, pues mientras se disputaba el partido se registró un fuerte terremoto en Venezuela que incluso alcanzó a sentirse en varias zonas de Colombia.

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