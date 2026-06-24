Aficionados colombianos se vuelven virales por su apoyo a la Selección en Guadalajara | VIDEO

Si algo caracteriza a los colombianos es su manera de celebrar todo lo que les pasa y más, cuando se trata de la participación de la Selección en la Copa del Mundo. Es por ello que, en las últimas horas se viralizó un video en el que miles de aficionados interpretaban los cantos de apoyo a la Tricolor en el partido contra República del Congo.

¿Cuándo y dónde fue el partido de Colombia VS. República del Congo?

El reciente encuentro de la Selección Colombia contra República Democrática del Congo se llevó a cabo el 23 de junio en el Estadio Akron de Guadalajara, México. El resultado del partido fue una victoria para Colombia de 1 -0 con un gol de Daniel Muñoz.

Esta es la segunda ocasión en la que Colombia disputa un partido en territorio mexicano, ya que el debut de la Selección, contra Uzbekistán, fue en el Estadio de Ciudad de México. En esa ocasión, la Tricolor también salió victoriosa con un marcador de 3 -1.

Es gracias a ello que los mexicanos se han sorprendido con el fanatismo del público colombiano cuando se trata del fútbol, incluyendo algunas otras tradiciones como los banderazos y el recibimiento del equipo en el hotel donde se hospedarán.

Miles de hinchas de la Selección Colombia en el Mundial (AFP/Ulises RUIZ)

¿Cuál fue el video viral de los hinchas de Colombia en México?

Tras el partido de la Selección Colombia, las redes sociales se inundaron de videos de las mejores jugadas, los goles, las celebraciones y, por supuesto, de la apasionada hinchada que acompañó al equipo en el estadio.

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Entre los contenidos más virales, ha destacado un video en el que miles de aficionados entonan al unísono un emotivo canto de apoyo a la Tricolor.

Sin embargo, lo novedoso de la publicación fue que la compartió, nada más y nada menos, que el Gobierno de Jalisco, en su cuenta oficial de X. En el texto que acompañó el video, el ente gubernamental confesó su sorpresa y emoción por el momento que viviron los colombianos en el juego, comparándolo incluso, con algunas ciudades de Colombia:

¿Es Medellín, Calí, o Bogotá? No. ¡Es Guadalajara! Un ambiente inigualable es el que se vive en el corazón del Mundial.

Por otro lado, aficionados de todo el mundo han destacado la masiva presencia de colombianos en distintas ciudades de México. Debido a ello, muchos han afirmado que la Tricolor juega “como local” en cada escenario que visita, haciendo referencia a que sus seguidores suelen ser mayoría en las tribunas.

Fanático de Colombia usa una peculiar foto de Luis Díaz (Foto de AFP/Slaven Vlasic)

Incluso, los mismos colombianos son conscientes de su gran presencia y felicidad por cada encuentro de la Selección Colombia: