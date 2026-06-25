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Futbolista busca a su esposa e hijos, con quienes perdió el contacto tras terremotos en Venezuela

Reconocido futbolista busca a su familia tras los terremotos en Venezuela; su edificio se derrumbó.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
futbolista e hijos tras terremotos en venezuela
Futbolista perdió contacto con su familia tras terremotos en Venezuela/AFP: FEDERICO PARRA

El futbolista Lucas Trejo ha preocupado a miles de sus fanáticos luego de confesar que está buscando a su familia tras los terremotos que sufrió Venezuela.

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¿Qué se sabe de los terremotos de Venezuela?

Este 24 de junio Venezuela vivió momentos de angustia tras ser sacudida por dos terremotos, uno con una magnitud de 7,1 y otro segundos después con una magnitud de 7,5.

terremotos afectan futbolista

El impacto de los movimientos telúricos dejó una profunda huella en distintas regiones del país, en las que se reportaron daños de infraestructuras y pérdidas humanas.

La fuerza de los sismos no solo se sintió en territorio venezolano, pues varios colombianos lograron sentir temblores, los cuales registraron en redes sociales.

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¿Qué dijo Lucas Trejo tras terremotos en Venezuela?

El jugador argentino que ha desarrollado su carrera futbolística en Venezuela anunció a sus seguidores en su cuenta de Instagram que perdió todo tipo de contacto con su familia.

El deportista compartió una fotografía con su familia en la que pidió ayuda para buscar a su esposa e hijos: Yani Maranella, AArón Trejo Maranella y Ainhoa Trejo Maranella.

"Nuestro edificio en playa grande se derrumbó, no sé nada de mi familia, por favor oren por ellos y difundan este mensaje por si alguien los vio. Quiero creer que no estaban ahí, oren por mi familia por favor", escribió.

Tras su revelación, logró decenas de reacciones de sus fanáticos que lo llenaron de mensajes de apoyo y cariño en este difícil momento para él.

futbolista busca a su familia tras terremotos

Asimismo, muchos le manifestaron toda su ayuda para que pueda encontrar a su familia y esta se encuentre bien.

Desde ya sus seguidores están al pendiente de todo lo que pueda seguir ocurriendo entre el futbolista y su familia, por la que están orando para que pronto puedan reunirse nuevamente.

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Por ahora, miles de personas se encuentran buscando entre los escombros posibles sobrevivientes de este impactante suceso natural que dejó tantas víctimas.

Cabe mencionar que, varios famosos también han manifestado su ayuda a los miles de afectados con sus redes sociales y económicamente.

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