Murió la influencer Carly Douglas tras cáncer en el estómago

Falleció la influenciadora Carly Douglas a sus 36 años luego de luchar contra el cáncer.

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¿Qué se sabe de la muerte de Carly Douglas?

La familia de la creadora de contenido fue la responsable en anunciar su lamentable deceso a través de las redes sociales, donde confirmaron que luego de tres meses de luchar con un cáncer de estómago falleció.

La influenciadora había anunciado a sus fanáticos su inesperada enfermedad, la cual le fue diagnosticada luego de un fuerte dolor.

“Pensé que se trataba de una obstrucción estomacal. Mi estómago estaba muy inflamado y tenía mucho dolor”, dijo en su momento.

Señaló que, recibió la noticia de que tenía cáncer de estómago metastásico, cuya enfermedad le había hecho metástasis en varias partes del cuerpo y su estado estaba en 4 metastático.

Por medio de sus redes sociales enseñó cómo fueron sus últimos días, compartiendo parte de su tratamiento y dedicando importantes reflexiones a sus admiradores sobre el valor de la vida; además aprovechó para agradecer constantemente por el cariño y apoyo de su familia y amigos en este proceso tan difícil para ella.

“Carly luchó contra el cáncer con valentía y determinación, llena de esperanza y siempre guiando a quien quisiera escuchar de vuelta a Dios, aquel que la sostenía en la palma de su mano. Carly era la alegría personificada, un rayo de sol puro. Parecía que su sonrisa estaba permanentemente grabada en su rostro y su risa siempre estaba lista para brotar de ella", se escribió en el comunicado.

Luego de su triste partida, miles de seguidores reaccionaron y enviaron profundos mensajes de sentido pésame a la familia de la influenciadora.

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¿Quién era Carly Douglas?

La creadora de contenido nació en Carolina del Sur, en Estados Unidos y solía compartir en sus redes sociales tips sobre su estilo de vida saludable.

La influenciadora era casada y tenía tres hijos, a quien presumía orgullosa constantemente.

Carly Douglas logró sumar miles de seguidores en sus redes sociales que se conectaron con sus diversos contenidos, los cuales muchos indicaron cuánto extrañarán.