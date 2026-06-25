Joven venezolano advirtió meses antes los sismos de Venezuela: "llegarán dos terremotos" | VIDEO

Venezuela atraviesa uno de los momentos más difíciles de los últimos años tras los fuertes terremotos que afectaron distintas regiones del país y dejaron graves daños en infraestructura, cientos de personas fallecidas y miles de afectados.

La tragedia ha generado una ola de solidaridad internacional y también ha provocado que en redes sociales resurjan videos publicados meses atrás que muchos usuarios relacionan con lo ocurrido.

Uno de los contenidos que más ha llamado la atención es el de un joven venezolano que compartió un mensaje en TikTok semanas antes de los movimientos sísmicos y que ahora se ha vuelto viral.

Resurge video de joven venezolano que habría advertido sobre los sismos en Venezuela (Foto Manaure QUINTERO / AFP)

¿Qué dijo el niño venezolano sobre los terremotos?

Se trata de Jesús López, un creador de contenido venezolano que suele compartir mensajes de carácter religioso en sus redes sociales.

En mayo de 2025 publicó un video en el que aseguró haber recibido una advertencia espiritual sobre varios acontecimientos que afectarían a Venezuela en el futuro.

Dentro de ese mensaje, el joven afirmó que el país atravesaría momentos difíciles y mencionó específicamente la llegada de dos terremotos que sacudirían al territorio nacional.

Según explicó en el video, la advertencia hablaba de movimientos sísmicos que tendrían consecuencias importantes para la población venezolana.

Tras los recientes terremotos, miles de usuarios comenzaron a compartir nuevamente la grabación, señalando la coincidencia entre sus palabras y los hechos ocurridos meses después.

“De la siguiente manera fue escrito el primero de mayo del 2015 [...] Estoy decepcionado de todos sus actos inmorales ante mi presencia, estoy muy enojado por alojar fuego extraño en mi altar, yo uso este siervo para que sean advertidos y no se pierdan a los acontecimientos. Primero llegará la persecución a la iglesia en el pueblo de Venezuela para probar su fidelidad en mí, luego llegarán dos terremotos que sacudirán al país de forma trágica y se levantarán grandes bestias que consumirá del pueblo de Venezuela por su soberbia e idolatría en mis altares”

¿Qué ha dicho Jesús López tras los terremotos?

Hasta el momento, Jesús López no se ha pronunciado públicamente sobre la viralización de su antiguo video ni sobre las comparaciones que muchos usuarios están haciendo con los recientes terremotos.

Su última publicación en redes sociales fue realizada el 15 de junio, varios días antes de la tragedia. En ese contenido, el joven solicitó apoyo para un tratamiento médico relacionado con un proceso de diálisis.

Desde entonces no ha vuelto a publicar nuevo material, lo que ha generado preocupación entre algunos de sus seguidores.

En redes sociales también circulan versiones que aseguran que el joven se encontraría hospitalizado, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente por él ni por sus familiares.