Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Joven venezolano advirtió meses antes los sismos de Venezuela: "llegarán dos terremotos" | VIDEO

Un video publicado por un niño venezolano meses antes de los terremotos se volvió viral luego de que muchos usuarios relacionaran sus palabras con la tragedia.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Joven venezolano advirtió meses antes los sismos de Venezuela: "llegarán dos terremotos"
Joven venezolano advirtió meses antes los sismos de Venezuela: "llegarán dos terremotos" (Foto Federico PARRA / AFP)

Venezuela atraviesa uno de los momentos más difíciles de los últimos años tras los fuertes terremotos que afectaron distintas regiones del país y dejaron graves daños en infraestructura, cientos de personas fallecidas y miles de afectados.

La tragedia ha generado una ola de solidaridad internacional y también ha provocado que en redes sociales resurjan videos publicados meses atrás que muchos usuarios relacionan con lo ocurrido.

Uno de los contenidos que más ha llamado la atención es el de un joven venezolano que compartió un mensaje en TikTok semanas antes de los movimientos sísmicos y que ahora se ha vuelto viral.

Resurge video de joven venezolano que habría advertido sobre los sismos en Venezuela
Resurge video de joven venezolano que habría advertido sobre los sismos en Venezuela (Foto Manaure QUINTERO / AFP)

¿Qué dijo el niño venezolano sobre los terremotos?

Se trata de Jesús López, un creador de contenido venezolano que suele compartir mensajes de carácter religioso en sus redes sociales.

En mayo de 2025 publicó un video en el que aseguró haber recibido una advertencia espiritual sobre varios acontecimientos que afectarían a Venezuela en el futuro.

Dentro de ese mensaje, el joven afirmó que el país atravesaría momentos difíciles y mencionó específicamente la llegada de dos terremotos que sacudirían al territorio nacional.

Según explicó en el video, la advertencia hablaba de movimientos sísmicos que tendrían consecuencias importantes para la población venezolana.

Tras los recientes terremotos, miles de usuarios comenzaron a compartir nuevamente la grabación, señalando la coincidencia entre sus palabras y los hechos ocurridos meses después.

“De la siguiente manera fue escrito el primero de mayo del 2015 [...] Estoy decepcionado de todos sus actos inmorales ante mi presencia, estoy muy enojado por alojar fuego extraño en mi altar, yo uso este siervo para que sean advertidos y no se pierdan a los acontecimientos. Primero llegará la persecución a la iglesia en el pueblo de Venezuela para probar su fidelidad en mí, luego llegarán dos terremotos que sacudirán al país de forma trágica y se levantarán grandes bestias que consumirá del pueblo de Venezuela por su soberbia e idolatría en mis altares”

¿Qué ha dicho Jesús López tras los terremotos?

Hasta el momento, Jesús López no se ha pronunciado públicamente sobre la viralización de su antiguo video ni sobre las comparaciones que muchos usuarios están haciendo con los recientes terremotos.

Su última publicación en redes sociales fue realizada el 15 de junio, varios días antes de la tragedia. En ese contenido, el joven solicitó apoyo para un tratamiento médico relacionado con un proceso de diálisis.

Desde entonces no ha vuelto a publicar nuevo material, lo que ha generado preocupación entre algunos de sus seguidores.

En redes sociales también circulan versiones que aseguran que el joven se encontraría hospitalizado, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente por él ni por sus familiares.

Joven venezolano se vuelve viral tras video en el que mencionó los sismos de Venezuela
Joven venezolano se vuelve viral tras video en el que mencionó los sismos de Venezuela (Foto Juan BARRETO / AFP)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

La Negra del Swing atraviesa doloroso duelo tras la muerte de su hija Amanda Talento internacional

Esposa de futbolista falleció tras terremoto en Venezuela; su hija sobrevivió, esto se sabe

El jugador Héctor Bello confirmó la muerte de su esposa durante el terremoto y expresó su tristeza a través de redes sociales.

Ayda Valencia anticipó el terremoto de Venezuela Viral

¿Ayda Valencia anticipó el terremoto de Venezuela? Esto dijo

Ayda Valencia recordó antiguas advertencias sobre fenómenos naturales tras el terremoto que sacudió a Venezuela.

¡Duelo en el fútbol! Falleció reconocido jugador a causa de muerte cerebral: ¿quién fue? Talento internacional

¡Duelo en el fútbol! Falleció reconocido jugador a causa de muerte cerebral: ¿quién fue?

Se confirmó el doloroso fallecimiento de famoso futbolista tras un desafortunado accidente en pleno río.

Lo más superlike

Yina Calderón reaparece con radical cambio de imagen Yina Calderón

Yina Calderón impacta tras sorprendente cambio de look: la compararon con Valdiri

Yina Calderón apareció en sus redes para presumir su cambio de look y recibió comentarios donde la compararon con Andrea Valdiri.

shakira con su hijo milan Shakira

Hijo de Shakira omitió a Piqué al hablar de los campeones del Mundial de fútbol

Carlos Rivera se presentó en España Talento internacional

Carlos Rivera dio inicio a su gran gira '¡Vida México!', conquistando el público de España

fallece actor de televisión y su esposa tras incendio en su vivienda Viral

Conmoción en el cine: Muere reconocido actor y su esposa en un incendio en su vivienda: ¿quién es?

El look de Katy Perry en la inauguración del Mundial 2026 que genera expectativa Mundial de fútbol

Katy Perry y su atuendo en la inauguración del Mundial 2026: así será su presentación