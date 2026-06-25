Isabella Santiago sufrió los terremotos en Venezuela, así se reportó

La actriz y modelo Isabella Santiago llenó de momentos de angustia a sus miles de fanáticos luego de revelar cómo vivió los terremotos en Venezuela.

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¿Isabella Santiago sufrió los terremotos de Venezuela?

Venezuela sufrió dos terremotos este miércoles 24 de junio, el cual ha dejado varios muertos y heridos con magnitud de 7,1 y 7,5.

La fuerza sísmica fue tan fuerte que incluso en varias regiones de Colombia se sintió el temblor, aunque afortunadamente no pasó a mayores. En redes sociales circularon videos grabados por residentes que registraron el momento en que se presentaron los movimientos sísmicos.

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia se mostró a través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 300 mil seguidores, en donde relató lo que experimentó mientras se encontraba en Caracas durante los movimientos telúricos que se sintieron en gran parte del país.

"Estoy en Caracas y esto ha sido fuertísimo, fuertísimo. Yo nunca había sentido un temblor tan impactante como este, les juro que llegué a pensar en un momento que algo iba a pasar, no sé, que nos iba a caer la casa encima, temblaron los muros, fue demasiado fuerte, me dio pánico, fue espantoso", expresó.

¿Cómo reaccionaron los fanáticos de Isabella Santiago tras su estado en Venezuela?

Luego de su revelación, preocupó a muchos de sus admiradores, quienes la llenaron de mensajes de cariño, detallando lo mucho que se alegraban que estuviera bien y le pidieron que se cuidara mucho tras posibles réplicas.

Sus fanáticos siguen al pendiente de sus redes sociales y lo que pueda seguir reportando al respecto.

Cabe destacar que, decenas de famosos se han manifestado a través de sus redes sociales expresando todo su dolor y apoyo para los afectados por los terremotos en Venezuela.

Algunos compartieron información sobre la situación en las zonas afectadas, mientras que otros enviaron mensajes de respaldo a las familias que enfrentan las consecuencias de los terremotos.

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Por ahora, las autoridades correspondientes continúan evaluando los daños y desarrollando labores de asistencia en las regiones más impactadas por estos inesperados sucesos naturales.