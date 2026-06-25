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El hombre estatua del Congo rompe el silencio sobre Colombia y envía un mensaje

El hombre que permaneció como estatua en el partido de Colombia Vs Congo, reaparece enviando un mensaje al país.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
El hombre estatua del Congo habló de Colombia y envió un inesperado mensaje
El hombre estatua del Congo se pronunció sobre Colombia. (AFP/ Ulises RUIZ)

El pasado martes 23 de junio, la Selección Colombia disputó su segundo partido en la Copa Mundial FIFA 2026, esta vez contra República Democrática del Congo.

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Hasta el momento, ambos juegos que ha hecho la tricolor, los ha ganado; el primero, fue contra Uzbekistán y marcaron 3 goles a uno, mientras que, contra El Congo, lograron un gol a cero.

En los dos partidos de la Selección, han pasado cosas que han llamado bastante la atención, pues en su debut, un jugador adversario derribó a un camarógrafo, pero afortunadamente no pasó nada a mayores, lo que sí, es que el hecho fue bastante viral.

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En el caso de su último juego, los colombianos no dejaron pasar la presencia de un hincha del Congo, quien permaneció durante todo el partido como una estatua; el momento causó tanta conmoción que, el hombre le envió un mensaje al país.

¿Cuál fue el mensaje que el famoso hincha del Congo le envió a Colombia?

A través de sus redes sociales, Micheal Kuka Mbolandinga publicó un video junto a una colombiana, desatando varias reacciones de ciudadanos de Colombia.

El hombre estatua del Congo se pronunció sobre Colombia
El hombre estatua del Congo sorprendió al pronunciarse sobre Colombia. (AFP/ Ulises RUIZ)

Precisamente, se había dicho en un inicio que él era responsable de que la tricolor no anotara casi goles durante su partido contra El Congo, pero la realidad era otra.

De hecho, el clip con la compatriota es porque ella se vio emocionada al conocerlo y, además, se tomó foto con él, junto con una bandera del país africano.

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Por eso, ‘Lumumba’ como es conocido, le envió un emocionante mensaje a Colombia: “gracias por este amor demostrado. Gracias a todos los colombianos por la pasión compartida”

¿Por qué se dijo que Micheal Kuka Mbolandinga tenía responsabilidad de que Colombia no marcara goles?

Muchos ciudadanos que desconocían a Micheal Kuka Mbolandinga, les pareció extraña su presencia durante el partido de Colombia Vs El Congo en el Mundial FIFA 2026.

El hombre estatua del Congo sorprendió al pronunciarse sobre Colombia
El hombre estatua del Congo habló de Colombia y envió un inesperado mensaje. (AFP/ Ulises RUIZ)

Y por esta razón, empezaron a especular que el congoleño estaba haciendo algo tipo ritual para que la tricolor no marcara el gol, pues como su postura fue estar de pie con una mano estirada, en Colombia lo vieron cuestionable.

Sin embargo, se supo después que Michael hace esto desde hace varios años cuando juega su país, en homenaje al líder de la independencia del Congo.

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