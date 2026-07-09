En la tarde de este jueves 9 de julio, iniciaron los cuartos de final del Mundial 2026 y la Selección de Francia le ganó a Marruecos con un resultado de 2-0.

Por esta razón, los internautas han generado una gran variedad de comentarios y reacciones en las redes sociales tras la eliminación de Marruecos.

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¿Qué memes dejó en redes sociales la eliminación de Marruecos del Mundial 2026?

A medida que transcurre el tiempo, los equipos que continúan en el Mundial 2026, han demostrado sus habilidades dentro de la cancha para llegar a la gran final.

Reacciones tras la eliminación de Marruecos del Mundial 2026. | AFP: Franck Fife

Por ello, los hinchas del fútbol han desatado una gran variedad de opiniones a través de las distintas plataformas digitales al ver que a pesar de que en la primera parte del partido, ambos equipos tuvieron un empate, la Selección de Francia tomó ventaja al anotar dos goles.

Uno de los memes que más viralidad ha tenido en las redes sociales, fue la reacción de varios futbolistas que se quebraron en llanto al perder el partido.



Así también, varios internautas generaron múltiples opiniones al ver que muchos hinchas le enviaron su apoyo a Marruecos, en especial porque Francia fue quien eliminó a Paraguay del Mundial 2026.

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¿Cuál fue la reacción de Mbappé al ver que Francia clasificó a la semifinal en el Mundial 2026?

Desde luego, una de las figuras más destacadas del partido fue Kyliam Mbappé, quien, a pesar de no anotar gol ante el equipo de Marruecos en un penalti, tuvo la oportunidad de anotar un gol junto a Ousmane Dembelé.

Así reaccionó Mbappé tras la eliminación de Marruecos. | AFP: Franck Fife

Por su parte, los navegantes han desatado todo tipo de opiniones por la reacción que tuvo Mbappé al ver que Francia se clasificó para las semifinales en el Mundial 2026.

Cuando finalizó el partido, Mbappé tuvo la oportunidad de festejar junto a sus compañeros la clasificación de Francia a la semifinal.

El próximo rival de la Selección de Francia en semifinales en el Mundial 2026, está entre Bélgica y España, cuyo equipo ganador, seguirá avanzando al enfrentarse con el equipo de Kyliam Mbappé.

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