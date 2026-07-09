En las últimas horas, el nombre de Karola Alcendra se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales por un video en el que la influenciadora reveló que aparentemente estaría embarazada.

Con base en esto, una gran variedad de internautas ha desatado todo tipo de comentarios acerca de quien sería el padre, pues muchos se han sorprendido con las publicaciones que ha compartido Eidevin López a través de las distintas plataformas digitales, quien ha desatado una ola de comentarios por un curioso gesto.

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¿Cuál fue el curioso gesto en el que Eidevin López hizo referencia a un bebé?

En medio de la confesión que hizo Karola en el que dijo que aparentemente estaría embarazada, muchos internautas se han sorprendido con las publicaciones que ha hecho Eidevin López mediante sus redes sociales.

Por esta razón, Eidevin sorprendió con un curioso detalle a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de un millón de seguidores en el que sorprendió con un gesto, pues, compartió una fotografía en la que vio a su alrededor varios coches de bebé.

Eidevin López podría ser el padre del hijo que espera Karola. | Foto: Canal RCN

Así también, los internautas han generado todo tipo de comentarios, pues, Eidevin ha compartido varias fotografías en sus redes sociales en las que ha anunciado que estaría orgulloso de convertirse en padre.

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¿Cómo se reveló que Karola Alcendra aparentemente estaría embarazada?

Karola Alcendra reveló a través de un programa que ha sentido algunos síntomas en los últimos días y, estas señales, aparentemente serían la seña que estaría embarazada.

Así fue el anuncio que hizo Karola en el que aparentemente está embarazada. |Foto: Canal RCN

Aunque por el momento no se ha confirmado con exactitud que Karola esté embarazada, los internautas han generado todo tipo de comentarios al respecto en las redes sociales.

Así también, los internautas han generado todo tipo de comentarios, pues, han revelado que el hombre que sería el padre que estaría esperando Karola, sería Eidevin López.

Recordemos que Eidevin y Karola se conocieron en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, en la que no solo demostraron tener una buena amistad, sino también, han sorprendido con el vínculo especial que se ha presentado por parte de ambos.