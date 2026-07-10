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Karola reveló los dolores que ha vivido durante su embarazo: "No quiero ni pararme de la cama"

Karola habló sobre su embarazo y reveló algunos de los cambios físicos que, según contó, ha experimentado en los últimos días.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Karola reveló los dolores que ha vivido durante su embarazo
Karola compartió nuevos detalles sobre su embarazo / (Foto de Canal RCN y Freepik)

Luego de que el tema de su embarazo llamara la atención en redes sociales, Karola volvió a referirse a esta etapa. En medio de una conversación, compartió cómo se ha sentido recientemente y mencionó algunos cambios que, según dijo, ha experimentado.

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¿Qué dijo Karola sobre los cambios que ha tenido en su embarazo?

Durante una conversación con las personas que la acompañaban, Karola explicó que en los últimos días ha sentido molestias físicas que han cambiado parte de su rutina.

Según relató, uno de los síntomas que más ha notado ha sido el dolor de espalda, una situación que, de acuerdo con sus palabras, le ha dificultado realizar actividades cotidianas.

Karola presumió su pancita de embarazo en redes sociales
Karola mostró su embarazo en redes sociales / (Foto de Canal RCN y Freepik)

"Me está doliendo mucho la espalda por el embarazo", comentó.

La creadora de contenido también aseguró que el malestar ha sido constante y que incluso ha afectado su ánimo para comenzar el día.

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¿Qué contó Karola sobre cómo se ha sentido en los últimos días?

En medio de la conversación, Karola explicó que las molestias han sido más evidentes recientemente y confesó que, en algunas ocasiones, ha preferido permanecer descansando.

"No quiero ni pararme de la cama. El embarazo me ha dado tan duro. Aquí te voy a ser sincera, estos últimos días, si no es por Cosme y Sánchez, no me levanto de la cama, no me baño", expresó.

¿Qué contó Karola sobre cómo se ha sentido en los últimos días?
Karola llamó la atención al revelar cómo se ha sentido / (Foto del Canal RCN)

Sus declaraciones llamaron la atención de quienes seguían la conversación, ya que habló abiertamente sobre cómo estos cambios han influido en su día a día.

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¿Karola espera más de un bebé?

Otro de los momentos que más comentarios generó ocurrió cuando Karola hizo referencia, entre risas, a la posibilidad de estar esperando más de un bebé.

Durante la conversación dijo:

"Amiga, son trillizos, creería yo que son dos niñas y un niño"

La frase rápidamente despertó reacciones entre quienes estaban presentes y entre los usuarios que posteriormente vieron el video en redes sociales.

Pese a sus declaraciones, el embarazo de Karola sigue generando dudas entre algunos usuarios. En redes sociales hay quienes aseguran que todo haría parte de una broma, teoría que surgió después de que Eidevin comentara anteriormente "Una bromita para YouTube".

Sin embargo, hasta el momento, ninguno de los dos ha aclarado nuevamente la situación.

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