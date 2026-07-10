FIFA sorprendió con millonaria ayuda para Venezuela tras terremoto que afectó al país; ¿cuánto dará?

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) anunció una medida de apoyo para Venezuela luego de los terremotos que afectaron al país sudamericano.

La organización confirmó que entregará recursos económicos destinados a las labores de recuperación y asistencia para las comunidades afectadas.

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¿Por qué la FIFA donó dinero a Venezuela tras los terremotos?

La FIFA informó que, mediante su fundación, realizará una donación de un millón de dólares para contribuir con los trabajos de reconstrucción que se adelantan en Venezuela tras el doble terremoto ocurrido recientemente.

Según explicó el organismo deportivo, estos recursos estarán dirigidos a respaldar las acciones de ayuda humanitaria, fortalecer la respuesta de emergencia y acompañar a las comunidades que necesitan apoyo durante el proceso de recuperación.

La FIFA soprendió al donar dinero para Venezuela tras los terremotos / (Foto de AFP)2

La decisión fue comunicada por la FIFA como parte de sus iniciativas de apoyo social en situaciones de emergencia. La entidad destacó que el fútbol también tiene un papel de unión en momentos difíciles y que su fundación busca colaborar con organizaciones humanitarias y aliados locales.

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¿Qué dijo la FIFA sobre la ayuda humanitaria en Venezuela?

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se pronunció sobre la donación y aseguró que la comunidad internacional del fútbol acompaña al pueblo venezolano durante este momento.

“La familia mundial del fútbol” mostró su respaldo a las personas afectadas y resaltó la importancia de trabajar junto a organizaciones encargadas de brindar asistencia a quienes requieren apoyo después de la emergencia.

La FIFA se pronunció sobre la ayuda humanitaria que brindará a Venezuela / (Foto de AFP)

Además, la FIFA señaló que los fondos serán utilizados para atender necesidades prioritarias y facilitar que las comunidades puedan avanzar en las labores de recuperación tras los daños ocasionados.

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¿Cuántas personas fueron afectadas por los terremotos en Venezuela?

Los terremotos registrados en Venezuela generaron afectaciones que llevaron a diferentes organismos a activar planes de respuesta y atención para las zonas impactadas.

Durante los partidos del Mundial de fútbol de Estados Unidos, México y Canadá se realizó un minuto de silencio en memoria de las personas fallecidas tras la emergencia, una muestra de solidaridad internacional frente a lo ocurrido.

Con la donación anunciada, la FIFA se suma a los esfuerzos de reconstrucción y apoyo humanitario que buscan atender las consecuencias del desastre. La organización indicó que continuará trabajando junto a sus aliados para que los recursos lleguen a quienes más los necesitan.