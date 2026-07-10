Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

FIFA sorprendió con millonaria ayuda para Venezuela tras terremoto que afectó al país; ¿cuánto dará?

FIFA anunció una ayuda económica para Venezuela con el fin de respaldar la reconstrucción tras los terremotos registrados.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
FIFA sorprendió con millonaria ayuda para Venezuela tras terremoto que afectó al país
FIFA llamó la atención al anunciar millonaria ayuda para Venezuela / (Foto de AFP)

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) anunció una medida de apoyo para Venezuela luego de los terremotos que afectaron al país sudamericano.

La organización confirmó que entregará recursos económicos destinados a las labores de recuperación y asistencia para las comunidades afectadas.

Artículos relacionados

¿Por qué la FIFA donó dinero a Venezuela tras los terremotos?

La FIFA informó que, mediante su fundación, realizará una donación de un millón de dólares para contribuir con los trabajos de reconstrucción que se adelantan en Venezuela tras el doble terremoto ocurrido recientemente.

Según explicó el organismo deportivo, estos recursos estarán dirigidos a respaldar las acciones de ayuda humanitaria, fortalecer la respuesta de emergencia y acompañar a las comunidades que necesitan apoyo durante el proceso de recuperación.

¿Por qué la FIFA donó dinero a Venezuela tras los terremotos?
La FIFA soprendió al donar dinero para Venezuela tras los terremotos / (Foto de AFP)2

La decisión fue comunicada por la FIFA como parte de sus iniciativas de apoyo social en situaciones de emergencia. La entidad destacó que el fútbol también tiene un papel de unión en momentos difíciles y que su fundación busca colaborar con organizaciones humanitarias y aliados locales.

Artículos relacionados

¿Qué dijo la FIFA sobre la ayuda humanitaria en Venezuela?

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se pronunció sobre la donación y aseguró que la comunidad internacional del fútbol acompaña al pueblo venezolano durante este momento.

“La familia mundial del fútbol” mostró su respaldo a las personas afectadas y resaltó la importancia de trabajar junto a organizaciones encargadas de brindar asistencia a quienes requieren apoyo después de la emergencia.

¿Qué dijo la FIFA sobre la ayuda humanitaria en Venezuela?
La FIFA se pronunció sobre la ayuda humanitaria que brindará a Venezuela / (Foto de AFP)

Además, la FIFA señaló que los fondos serán utilizados para atender necesidades prioritarias y facilitar que las comunidades puedan avanzar en las labores de recuperación tras los daños ocasionados.

Artículos relacionados

¿Cuántas personas fueron afectadas por los terremotos en Venezuela?

Los terremotos registrados en Venezuela generaron afectaciones que llevaron a diferentes organismos a activar planes de respuesta y atención para las zonas impactadas.

Durante los partidos del Mundial de fútbol de Estados Unidos, México y Canadá se realizó un minuto de silencio en memoria de las personas fallecidas tras la emergencia, una muestra de solidaridad internacional frente a lo ocurrido.

Con la donación anunciada, la FIFA se suma a los esfuerzos de reconstrucción y apoyo humanitario que buscan atender las consecuencias del desastre. La organización indicó que continuará trabajando junto a sus aliados para que los recursos lleguen a quienes más los necesitan.

¿Cuántas personas fueron afectadas por los terremotos en Venezuela?
Los terremotos registrados en Venezuela generaron múltiples afectaciones / (Foto de AFP)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Video muestra el aterrador momento en que un hombre casi sale por la ventanilla de un avión Viral

Video captó el instante en que un hombre casi sale succionado por la ventanilla de un avión

Un pasajero estuvo a punto de salir por la ventanilla de un avión tras un inesperado incidente en pleno vuelo.

Nuevo sismo se registró en Colombia este viernes 10 de julio: ¿en qué regiones y de cuál magnitud? Viral

Se registró un nuevo sismo en Colombia este viernes 10 de julio: ¿en qué regiones y de cuál magnitud?

Volvió a temblar en Colombia este viernes, según lo reportó el Servicio Geológico Colombiano.

Haaland rompió el silencio para defender al niño que se parece a él Mundial de fútbol

Niño que es viral por su parecido con Haaland recibe críticas por su peinado: el noruego lo defendió

Erling Haaland causa revuelo al reaccionar al brasileño parecido a él y quien recibe críticas por peinarse como el noruego.

Lo más superlike

Haaland se pronunció antes del partido Inglaterra vs. Noruega Copa Mundial

Haaland se pronunció antes del partido Inglaterra vs. Noruega; su mensaje llamó la atención en redes

Erling Haaland llamó la atención al compartir inesperada publicación antes del partido Inglaterra vs Noruega en el Mundial 2026.

memes nuevo festivo 13 de julio Viral

Los mejores memes del nuevo festivo 13 de julio en Colombia

Duelo en la música, falleció reconocido cantante por un accidente cerebrovascular, ¿quién? Talento internacional

Duelo en la música, falleció reconocido cantante por un accidente cerebrovascular, ¿quién?

Emiro Navarro - Participante de MasterChef Celebrity 2026 Emiro Navarro

Detrás de cámaras de MasterChef Celebrity: Emiro Navarro mostró detalles de esta temporada

Wendy Guevara está de luto Talento internacional

Wendy Guevara está de luto: falleció el ser querido por el que habían pedido oraciones