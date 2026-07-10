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Niño colombiano se llama 'Haaland' y Nicolás Arrieta reaccionó: “Es hijo de Alejo y primo mío”

Nicolás Arrieta expresó su sorpresa al descubrir que un niño colombiano se llama como el futbolista noruego.

SuperLike Por: Laura Pineda
Nicolás Arrieta y Erling Haaland
Nicolás Arrieta se sorprendió al descubrir que hay un niño que se llama Erling Haaland Estrada Arrieta (Foto por Canal RCN).

Nicolás Arrieta abrió debate al hablar sobre la noticia del niño colombiano que se llama como el delantero noruego Erling Haaland. El futbolista se ha convertido en un ícono en el Mundial 2026, ya que ha anotado 7 goles, compite por la Bota de Oro, y ha sido tendencia en redes sociales por su aspecto.

Haaland-Arrieta
Nicolás Arrieta habló sobre su hallazgo del niño colombiano que se llama como Erling Haaland, en un video que publicó en sus redes sociales (Canal RCN).

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¿Qué dijo Nicolás Arrieta sobre el niño colombiano que se llama Haaland?

Nicolás Arrieta publicó un video en redes sociales donde habló sobre su hallazgo mientras revisaba noticias.

El exparticipante de La casa de los famosos Colombia no dudó en expresar su sorpresa al enterarse de que un pequeño fue inscrito por su padre como: Erling Haaland Estrada Arrieta.

Durante el video, Nicolás Arrieta dio a conocer la noticia, pero también bromeó con el nombre pues dijo, en tono de broma, que el niño podría ser hijo de Alejandro Estrada y primo suyo por los apellidos Estrada y Arrieta.

Al concluir el video, Arrieta subrayó que, aunque le asombró que un niño se llamara así, afirmó que hay varios nombres curiosos en Colombia como Osnaider y Uznabi. También les preguntó a sus seguidores qué opinaban sobre el nombre y varios internautas dieron a conocer sus opiniones.

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¿Quién es el niño colombiano que se llama como Haaland?

De acuerdo con la información divulgada por Mañana Express, el niño tiene cerca de dos años y fue bautizado con ese nombre por su padre Walberto Estrada.

El padre del menor explicó que siempre ha sido un aficionado por el fútbol, en especial por las selecciones europeas, y comentó que sigue al noruego Erling Haaland desde que jugaba en el Borussia Dortmund.

También recordó que mientras veía un partido de la Champions League contra el Real Madrid, le comentó a su esposa que si tenían un hijo le gustaría llamarlo Erling Haaland.

El sueño se volvió realidad cuando Walberto Estrada y su esposa tuvieron un hijo. Sin dudarlo, el padre fue a inscribirlo en la Registraduría con el nombre del noruego. En ese instante las personas pensaban que se trataba de una broma, pero comprobaron con el registro civil del pequeño que ese era su nombre.

Nicolas Arrieta y Erling Haaland
Nicolas Arrieta habló sobre el nombre del niño, Erling Haaland Arrieta, y abrió debate en redes sociales (Foto por Canal RCN).

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¿Al niño colombiano que se llama como Haaland, le gusta el fútbol?

De acuerdo con el padre del niño, desde que era un bebé le ha fomentado el amor por el fútbol y lo anima a ver partidos del Manchester City, y de la selección de Noruega. Pues en esos equipos juega el delantero Erling Haaland. Además, relata que niño ya logra identificar al jugador en pantalla.

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