¿Mbappé se perderá la semifinal del Mundial? Esto dijo el jugador sobre la gravedad de su lesión

Kylian Mbappé causó revuelo entre los aficionados de Francia durante el partido de los cuartos de final del Mundial 2026 frente a Marruecos.

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El jugador tuvo que abandonar el encuentro antes del final tras presentar una molestia en uno de sus tobillos, lo que generó preocupación por su estado físico de cara a la semifinal del torneo.

Las imágenes del futbolista sentado en el banco de suplentes con hielo en el tobillo, hicieron que muchos seguidores comenzaran a preguntarse si podría perderse el próximo compromiso de la selección francesa.

¿Qué le pasó a Kylian Mbappé contra Marruecos?

En medio del partido, Mbappé sintió una molestia en el tobillo derecho después de una acción de juego y no pudo continuar en la cancha.

Debido al dolor, el cuerpo técnico decidió sustituir al jugador para evitar que la lesión pudiera agravarse. Tras salir del terreno de juego, las cámaras lo captaron sentado en el banco de suplentes mientras recibía tratamiento con hielo en la zona afectada.

Aunque la imagen preocupó a los aficionados, Francia logró mantener la ventaja y consiguió la clasificación a las semifinales del Mundial 2026 tras derrotar a Marruecos por 2-0.

Sin embargo, la principal duda después del partido pasó a ser el estado físico de Mbappé, teniendo en cuenta que es una de las principales figuras del equipo francés.

Kylian Mbappé habló sobre la lesión que sufrió ante Marruecos: ¿jugará la semifinal? (Foto Franck Fife / AFP)

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¿Qué dijo Mbappé sobre su lesión?

Al finalizar el encuentro, Kylian Mbappé habló con los medios de comunicación y envió un mensaje de tranquilidad a los seguidores de la selección francesa.

El delantero explicó que recibió un golpe en el tobillo durante el partido, pero aseguró que no se trata de una lesión de gravedad.

Según comentó, se encuentra bien y la molestia corresponde únicamente al impacto que sufrió durante el compromiso.

Después del partido también fue visto celebrando la clasificación junto a sus compañeros y caminando con normalidad, sin mostrar señales evidentes de dolor o dificultades para apoyar el pie.

Por ahora, todo indica que Mbappé podrá estar disponible para disputar la semifinal del Mundial 2026.

Francia ahora espera conocer a su próximo rival, que saldrá del enfrentamiento entre España y Bélgica. Mientras tanto, las declaraciones del propio Mbappé han dado tranquilidad a los aficionados, quienes esperan verlo liderando nuevamente al equipo.