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Niño que es viral por su parecido con Haaland recibe críticas por su peinado: el noruego lo defendió

Erling Haaland causa revuelo al reaccionar al brasileño parecido a él y quien recibe críticas por peinarse como el noruego.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Haaland rompió el silencio para defender al niño que se parece a él
Criticaban al niño por parecerse a Haaland, pero el noruego salió en su defensa. (AFP/ Jonathan Nackstrand)

En la Copa Mundial FIFA 2026, el noruego Erling Haaland se volvió tendencia en redes sociales, ganado nueva fanaticada en todo el mundo, no solo por su don en la cancha, sino por su actitud y apariencia.

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Pues el joven de 25 años mide 1.95 metros y es comparado con un vikingo, porque, además, es rubio y de cabello largo; indudablemente su físico no pasa desapercibido, pero, además, la forma en la que actúa genera muchas reacciones.

Por otro lado, es tanta la fama del futbolista que, en todas partes del mundo, han aparecido mujeres que se parecen a él y, de hecho, en Colombia hay una creadora que es comparada con él.

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En Brasil, ya apareció un pequeño muy similar al noruego, hasta en la forman en la que lleva su cabello y. de hecho, Haaland reaccionó, enviándole un saludo, con el cual, está generando comentarios.

¿Quién es el pequeño “mini” Haaland de Brasil y cómo lo conoció el noruego?

A través de las redes sociales, está circulando un video de Erling Haaland, saludando a su pequeño fan en Brasil, quien recibe comentarios no positivos sobre su peinado, igual que el de el noruego.

Criticaban al niño por parecerse a Haaland, pero el noruego salió en su defensa
Haaland sorprendió al defender al niño que todos comparan con él. (AFP/ Justin Casterline)

Por eso mismo, el futbolista se pronunció y dijo que escuchó que él era el Erling Haaland brasileño y aprecia eso. Así mismo, le hizo el comentario sobre su cabello, diciéndole que el tenerlo largo es bonito y le sugiere no prestar atención a los comentarios de los demás.

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Adicionalmente, le envía un feliz cumpleaños al pequeño y pequeño le responde con mucha emoción.

¿El pequeño fan de Haaland en Brasil se parece a él?

El pequeño Haaland de Brasil sí se parece al noruego, por su color de piel y cabello; pero, así como él, hay otros fanáticos parecidos.

Haaland sorprendió al defender al niño que todos comparan con él
Haaland rompió el silencio para defender al niño que se parece a él. (AFP/ Ina Fassbender)

Son más las mujeres que han salido a la luz con una gran similitud y el mismo Erling les ha reaccionado, dejándoles comentarios de saludos en sus publicaciones.

Por ahora, a la Haaland colombiana no le ha reaccionado, pero ella si ha ganado fama e incluso por fuera del país justo por hacer contenido en donde se compara con el noruego.

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