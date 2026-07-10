En las últimas horas, ocurrió una nueva alerta de sismo en Colombia, generando una gran variedad de opiniones en las redes sociales por parte de los internautas, generando preocupación por la información que se compartió al respecto.

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¿En qué regiones del país tembló en Colombia este viernes 10 de julio?

El Servicio Geológico Colombiano, compartió un nuevo reporte a través de sus redes sociales acerca de una nueva alerta sísmica en el país.

Ocurrió un sismo este viernes en Colombia. | Foto: Freepik

La noticia fue principalmente confirmada a través de un reporte que compartió el Servicio Geológico Colombiano mediante su cuenta oficial, en la que se revela que tembló en Antioquia a la 1:24 p.m.

El sismo tuvo una magnitud de 2.0, teniendo una siendo un sismo de leve magnitud, pero algunos internautas han generado todo tipo de comentarios al respecto, en especial, porque se sintió en zonas aledañas a Antioquia.

Aunque por el momento no se han reportado nuevos sismos en Colombia, los internautas se han mantenido precavidos con respecto a todas las señales que se puedan presentar en caso de otras eventualidades sísmicas, tal como ocurrió en Venezuela el pasado 24 de junio.

¿Qué cuidados se deben tener en cuenta en caso de sismos? | Foto: Freepik

¿Cuál es la aplicación de Google que alerta con antelación los sismos?

Desde hace varias semanas, los navegantes han generado una gran variedad de comentarios tras el desafortunado hecho que ocurrió hace varias semanas en el país de Venezuela en el que ocurrió un doble terremoto, los cuales tuvieron magnitudes de 7.2 y 7.5.

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Con base a esto, los expertos en sismos han compartido una serie de recomendaciones que se deben tener en cuenta en caso de un reporte de sismos en la respectiva zona que se encuentren las personas.

Por esta razón, te contamos la aplicación que tiene Google en caso de que se reporten sismos, la cual se llama Sismo Detector, la cual avisa con antelación cuando ocurre un evento sísmico.

Así también, los internautas han desatado todo tipo de opiniones a través de las redes sociales acerca de las medidas de seguridad que se deben tener en cuenta en caso de sismos.